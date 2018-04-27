(Görüntülü Haber) Kurtulmuş'tan turizmde rekor açıklaması (1)

Enver ALAS/ İSTANBUL, (DHA) KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 2018 yılının Ocak-Şubat ve Mart aylarını kapsayan ilk üç aylık döneme ilişkin Türkiye\'ye gelen turist rakamlarını açıkladı. Kurtulmuş, \" İlk üç ayın rakamlarına göre 5 milyon 138 bin turist, Türkiye\'ye gelmiştir. Bu geçtiğimiz bütün yılların rekorudur. İlk üç ay olarak geçtiğimiz yılla kıyasladığımızda yaklaşık yüzde 35 - 36\'lık bir artıştır.\" Bakan Kurtulmuş, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı\'nda düzenlenen \'Turizm İstişare Kurulu Protokol İmza Töreni\'ne katıldı. Turizm sektörünün paydaşlarını bir araya getiren törende konuşan Kurtulmuş, bu yıl 40 milyona yakın turist ziyaretçiyi beklediklerini belirterek, \"Geçtiğimiz yıl Türkiye, resmi rakamlarıyla 47,1 milyar dolarlık bir cari açığa sahip. Turizm sektörünün geçen yıl rakamlarıyla 32 milyar dolarlık bir potansiyele ulaştığını düşünürsek, aşağı yukarı tek başına bu yıldan itibaren turizm sektörü Türkiye\'nin cari açığını kapatmaya gücü yetebilecek önemli bir sektör olacak. Bu yıl, biz 38 milyon diyorduk ama rakamlar gösteriyor ki 40 milyona yakın turist gelecek. Geçen sene ki 26,5 milyar dolarlık turizm gelirini bu sene 32 milyar dolara çıkaracağız\" dedi. \"İLK ÜÇ AY 5 MİLYON 138 BİN TURİST GELDİ\" Bu yılın ülk üç ayına ilişkin gelen rakamların kendilerini çok ümitlendirdiğini aktaran Bakan Kurtulmuş, \"2017 yılı çok kuvvetli bir geri dönüş yolu oldu. 2018\'de çok daha kuvvetli olacak. İşte ilk üç ayın rakamları ortadadır. İlk üç ayın rakamlarına göre 5 milyon 138 bin turist ziyaretçi, Türkiye\'ye gelmiştir. Bu geçtiğimiz bütün yılların rekorudur. İlk üç ay olarak geçtiğimiz yılla kıyasladığımızda yaklaşık yüzde 35 - 36\'lık bir artıştır\" diye konuştu.