(Görüntülü Haber) Kurtların saldırdığı 40 koyun telef oldu

Mehmet SEZGİN/SİVEREK(Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde, etrafı taşlarla örülü avluya giren kurtlar, 40 koyunu telef etti. Olay, gece saatlerinde Taşıkara Mahallesi\'nde meydana geldi. Mehmet Şenateş, etrafı taşla çevrili avludaki koyunlarını yemledikten sonra üst kattaki evine çıkıp uyudu. Avluya giren kurtlar, sürüdeki 40 koyunu parçalayarak telef etti. Sabah hayvanlarına bakmaya giden Şenateş; koyunlarının telef olduğunu görünce şoke oldu. Şenateş, çaresiz durumda olduğunu belirterek, \"Sabah koyunlarıma bakmak için avluya çıktım ve hepsinin boğazlanarak kurtlar tarafından parçalandığını gördüm. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bir yıllık evliyim ve tüm varlığım koyunlarım, kurtlar tarafından telef edildi\" dedi.