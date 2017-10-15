(Görüntülü Haber) Kurtlar Vadisi Vatan filminin Eskişehir galasında Şaşmaz'a yoğun ilgi

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de düzenlenen \'Kurtlar Vadisi Vatan\' filminin galasına katılan Necati Şaşmaz ile Cahit Kayaoğlu, yoğun ilgi gördü. Kurtlar Vadisi Vatan filminin Eskişehir Galası, bu akşam Özdilek Alışveriş Merkezi\'nde yapıldı. Galaya filmin başrol oyuncuları Necati Şaşmaz ve Cahit Kayaoğlu da katıldı. Hayranları Şaşmaz\'a \'Polat, Polat\' diye tezahüratta bulundu. Necati Şaşmaz da, \"Ben de sizler kadar Polat\'ı seviyorum\" dedi. Boynuna Eskişehirspor atkısı takan Necati Şaşmaz, \"Ben yılar önce Eskişehir\'de bir dönem okudum. Süleyman Çakır\'da okudum. Kardeşim de Adalet İlkokulu vardı karşısında, orada okuyordu. O zaman Süleyman Çakır, kız lisesinden karışık öğrenime geçmişti. Bir dönem ben burada okudum\" diye konuştu. FİLM, 15 TEMMUZ\'UN PERDE ARKASINI ANLATIYOR Kurtlar Vadisi Vatan filminde 15 Temmuz darbe girişiminin perde arkasının ele alındığını belirten Necati Şaşmaz, şunları söyledi: \"Çok uzun bir aradan sonra, yaklaşık bir buçuk yıl kadar sonra sizler için Kurtlar Vadisi Vatan isimli bir film yaptık. Kurtlar Vadisi Vatan filminden sonra ocak, şubat gibi Kurtlar Vadisi Kaos\'la karşınızda olacağız inşallah. Kurtlar Vadisi Vatan filmi, bildiğiniz üzere 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Türkiyemizde sadece içimizde olan paralel yapı değil, dış güçlerin de operasyonu söz konusuydu. O gün 250\'ye yakın şehidimiz vardı. Biz bunun perde arkasında, sınırımızda gerçekleşen bazı planların olduğunu duyarak bu filmi gerçekleştirdik. Bugün aslında sınırımızın hemen yakınında yaşananların aynısı, filmimizde, olayda gerçekleşiyor. Filmi herkesin izlemesin tavsiye ediyorum. Eleştiriniz olursa da bekleriz.\" 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı İbrahim Mehmet Ünal ile dernek yöneticileri Necati Şaşmaz\'a plaket verdi. Şaşmaz daha hayranlarıyla birlikte Kurtlar Vadisi Vatan filmini izledi.