(Görüntülü Haber) Kürtçe şarkı söylemediği için öldürülen Sarp Öztürk, mezarı başında anıldı

Mustafa İNSAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de, bir barda \'Kürtçe şarkı söylemediği\' için çıkan tartışma sonucu uğradığı silahlı saldırıda öldürülen şarkıcı Sarp Öztürk (38), ölümünün 7\'nci yılında ailesi tarafından mezarı başında anıldı. Kayseri\'de yaşayan baba Ali İhsan, anne Songül ve kızları Sevgi Öztürk, yakınlarıyla Sarp Öztürk\'ü anmak üzere Mersin\'e geldi. Çocuklarını, merkez Mezitli ilçesindeki mezarı başında dualar eden ailesi, katilin hala yakalanmamasının kendilerini üzdüğünü söyledi. 17 Aralık 2010 tarihinde çalıştığı barda uğradığı silahlı saldırıda öldürülen oğlunun mezarı başında açıklama yapan emekli polis memuru baba Öztürk, konuyla ilgili resmi hiçbir makamdan bilgi de alamadıklarını belirtti. CUMHURBAŞKANI\'NDAN YARDIM İSTEDİ Oğlunun katilinin yakalanmasını isteyen Öztürk, \"Bu adam elini kolunu sallayarak Türkiye\'nin içinde istediği gibi geziyor. Ben eski bir emniyetçiyim, bunlardan haberim var. Şimdi eskisi gibi sınırdan girip çıkmak da çok zor değil. Bu kişi istenirse 24 saat içerisinde nerede ise bulunup getirilebilir. Oğlumun geri geleceği yok ama katili bulunursa bir nebze de olsa vicdanen rahatlarız. Bu konuda Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızdan yardım bekliyorum. Sağlığım da bozuldu. Sarp öldükten sonra ne bayramımız ne de seyranımız oldu\'\' dedi. KATİL YAKALANIRSA ACIMIZ HAFİFLER Damadı için yazdığı şiiri okuyan Ali Babaoğlu ise \'\'Öldüğü tarihte 5 aylık bebeği vardı. Biraz büyüyüp aklı erdiğinde çocuklarla oynarken, \'Herkesin babası var, benim neden babam yok?\' diyordu. Bunları duyunca ben her gün ölüp ölüp diriliyordum. Bir insanı tutup getirmek bu kadar zor olmasa gerek. Katili yakalanırsa, acımız da bir nebze olsun hafifleyecek\" diye konuştu. OLAYIN ARDINDAN Adnan Menderes Bulvarı\'ndaki bir barda \'Kürtçe şarkı söylemediği\' için çıkan tartışmada silahlı saldırıya uğrayan Türk Halk Müziği sanatçısı Sarp Öztürk öldürülmüş, gitarist Göktay Okçu ile garson Ramazan Koç yaralanmıştı. Mersin 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen ve ikisi tutuklu 5 kişinin yargılandığı davanın karar duruşmasında, Şeref P., 17 yıl 9 ay hapis cezasın çarptırılmış, M.P. ise tahliye edilmişti. Halil Ö., 3 yıl hapis cezasına mahkum edilirken diğer 2 şüpheli hakkında \'beraat\' kararı verilmişti. Cinayet sonrası olay yerinden kaçan ve halen yurt dışında olduğu sanılan Metin B. hakkında yakalama kararı bulunuyor ve kırmızı bültenle her yerde aranıyor.