(Görüntülü Haber) Kursiyerler tasarladı, mankenler sergiledi

Ramazan ÇETİN-Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Ticaret Odası (DTO) Tekstil Yenilik ve Tasarım Merkezi\'nde eğitim gören kursiyerlerin tasarladığı birbirinden renkli kıyafetler, Denizli Fashion Week etkinlikleri kapsamında ünlü mankenlerin katımıyla düzenlenen defilede sergilendi. Denizli Ticaret Odası ve Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği (DETGİS) işbirliği ile Cafer Sadık Abalıoğlu Kültür ve Eğitim Vakfı Salonu\'nda düzenlenen defileye AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli İhracatçılar Birliği Süleyman Kocasert, DETGİS Başkanı Mustafa Koltuksuz, çok sayıda işadamı ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. DTO Başkanı Uğur Erdoğan defile öncesi yaptığı konuşmada, tasarım ve Ar-Ge\'ye büyük önem verdiklerini söyledi. Erdoğan, oda bünyesindeki Tekstil Yenilik ve Tasarım Merkezi\'nde eğitim gören kursiyerlerin yaptığı tasarımları görücüye çıkardıklarını belirterek, şöyle dedi: \"Oda olarak Denizli\'nin tekstil sektöründe moda merkezi olması için çalışmalarımız sürüyor. Düzenlediğimiz defilede, 6 ay süreyle eğitim alan kursiyerlerin, emeklerini göreceğiz. Denizli, kendi markasını oluşturmalı, katma değeri yüksek ürünler üretmelidir. Bu ürünlerin üretilmesi için ilk olarak tasarımcılar yetiştirilmesi gerekiyor. Moda, tasarım ve Ar-Ge ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Denizli moda ve tasarım anlamında bir hamle yaparak yoluna devam ediyor. Denizli\'de bugün 21 moda, tasarım ve 6 Ar-Ge merkezi açıldı. Bundan sonra Denizli moda, tasarım, Ar-Ge ve markalaşmada dünyaya doğru yola çıktı.\" DTO Tekstil Yenilik ve Tasarım Merkezi\'nde eğitim gören kursiyerlerin tasarladığı birbirinden renkli ve transparan kıyafetler Elif Ece Uzun, Irmak Atuk, Özge Ulusoy\'un da aralarında bulunduğu 20 manken tarafından podyumda sergilendi. Mankenler, podyuma ellerindeki geometrik şekillerle birlikte çıkarken, kıyafetlerdeki ilginç aksesuarlar dikkat çekti. Defileyi izleyenler, gözlerini mankenlerden alamadı. Yoğun alkış alan defilede, katılımcılar cep telefonlarıyla sık sık görüntü ve fotoğraf çekti. Defile sonunda tasarımcılara sertifikaları protokol üyelerince verildi.