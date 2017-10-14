(Görüntülü Haber) Küre Dağları'nda bisiklet festivali

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN ile Kastamonu arasında bulunan Küre Dağları Milli Parkı\'nda düzenlenen Bartın Bisiklet Festivali, 3\'üncü günde Uluyayla etabıyla devam etti.



Bartın Pedaldaşlar Bisiklet Kulübü Derneği\'nin Ulus Belediyesi ve Küre Dağları Milli Park Müdürlüğü desteğinde bu yıl 4\'üncüsünü düzenlediği festival, 12 Ekim’de başladı. Festivale 31 ilden 200 bisikletçi katıldı. Festivalin başlangıcı perşembe günü kent merkezinde verildi. Festivalde bisikletçiler, sırasıyla Küre Dağları Milli Parkı bölgesinde bulunan Ulukaya Şelalesi, Drahna Vadisi, Köklü Köyü, Çerde Köyü etaplarını geçti. 3\'üncü günde bisikletçiler, Uluyayla etabı için Ulus İlçesi\'ndeki futbol sahasından hareket etti. 4 gün sürecek festivalde bisiklet tutkunları toplam 230 kilometre yol kat ederek, etapları tamamlamış olacak.



Bartın Pedaldaşlar Bisiklet Kulübü Derneği Başkanı Mustafa Artar, festivale yoğun katılımın olduğunu belirtti. Artar, şöyle dedi:



\"Bu yıl 4\'ncüsünü düzenlediğimiz festivale umduğumuzdan fazla katılım oldu. Amacımız Batı Karadeniz Bölgesi\'nin incisi Küre Dağları Milli Parkı\'nın tampon bölgelerini sonbahar ayında bisiklet severlerle buluşturmaktı. Bunda başarılı olduk. Ziyaretçilerimizden çok iyi izlenimler aldık. Herkesi sonbahardaki renklerin dansını görmeye bu bölgeye davet ediyorum.\"



Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun ise festivalin ilçede yapılmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Başkan Uzun, belediye olarak bütün desteği verdiklerini ifade etti.