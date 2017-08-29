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(Görüntülü Haber) Kurbanlıkları bıraktıktan sonra kaza yaptılar: 1 ölü, 2 yaralı

Gökhan YALKALK / TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesinde, emniyet şeridinde park halindeki TIR'a çarpan kamyonetteki 3 kişiden 1'i öldü, 2'si yaralandı

29 Ağustos 2017 18:08

Gökhan YALKALK / TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Torbalı ilçesinde, emniyet şeridinde park halindeki TIR\'a çarpan kamyonetteki 3 kişiden 1\'i öldü, 2\'si yaralandı. Aydın\'dan İzmir yönüne giden Yusuf Karayavuz\'un (28) kullandığı 35 AJ 5975 plakalı TIR, bugün saat 09.00 sıralarında, İzmir-Aydın Otoyolu, Yeniköy Mahallesi yakınlarında arıza yaptı. Karayavuz, emniyet şeridinde durup, flaşörlerini yaktı. TIR\'a arkadan gelen Okan Yıldırım (32) yönetimindeki 35 AUV 15 plakalı kamyonet çarptı. Ön tarafı büyük hasar gören kamyonetin sürücüsü Okan Yıldırım ile yanındaki arkadaşlarından Necmettin Elden (31) yaralandı, Abdullah Çanak (47) ise yaşamını yitirdi. TIR şoförü ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralanan 2 kişi, yoldan geçen diğer araç sürücülerinin haber vermesiyle gelen ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Jandarma ve otoyol polisinin incelemesinin ardından Çanak\'ın cesedi de aynı hastanenin morguna gönderildi. Kazanın, kamyonetteki 3 kişinin, Selçuk ilçesine kurbanlık bıraktıktan sonra Buca\'daki evlerine dönerken meydana geldiği öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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