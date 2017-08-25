(Görüntülü Haber) Kurbanlık fiyatı cep yakıyor

Hasan DEMİRBAŞ- Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA) KURBAN Bayramı öncesi Antalya\'nın farklı ilçelerinde kurulan kurban pazarlarındaki kurbanlıklar, alıcı bekliyor. Satıcılar, yem fiyatlarındaki artıştan dolayı kurbanlık fiyatlarının yüksek olduğunu, bu nedenle vatandaşın alış veriş yapmaktan çekindiğini söyledi. Antalya\'da Çevreyolu üzerinde Muratpaşa Belediyesi tarafından kurulan hayvan pazarında, Türkiye\'nin farklı kentlerinden gelen satıcılar yer alıyor. Alanda kuzu, keçi ve davarlar satışa çıktı. Küçükbaş kurbanlık fiyatı 800 TL ile 2 bin TL arasında, büyükbaş kurbanlık fiyatı ise 3 bin ile 15 bin TL arası değişiyor. Kurbanlıklarını satmak için Tokat\'tan gelen İhsan Aşar, satışların çok düşük olduğunu söyledi. 14 yıldır Kurban Bayramında Antalya\'da hayvan sattığını belirten Aşar, \"150 küçükbaş hayvan getirdim. Et fiyatlarındaki pahalılık, bu yıl kurbanlık fiyatlarına da yansıdı. Tek tük müşteri gelip gidiyor\" dedi. Antalyalı hayvan üreticisi Şükrü Bıcıoğlu ise yem fiyatlarının pahalılığına dikkat çekti. Bıcıoğlu, \"Üç gündür buradayım daha bir kurbanlık sattım. Yem pahalı, hayvan pahalı vatandaşın alma gücü yok. Vatandaş da bizlerden bir şeyler bekliyor ama ben ne yapabilirim. Satıcı da zor durumda alıcı da. Sonuçta ben de bu hayvanları alıyorum, büyütüyorum. Buraya kadar taşıyorum. Üretici olarak bizlerin masrafı da çok\" diye konuştu. Vatandaşlar ise pazarı aileleriyle birlikte geziyor. Kimisi uzun uzun inceleyerek kurbanda keseceği hayvanları inceliyor, kimisi bakıp geri dönüyor. Çocuklar ise anne ve babalarına eşlik ediyor. Sıkı pazarlıkların ardından kurbanlığını alanlar evlerinin yolunu tutuyor. Kimileri ise satın aldıkları kurbanlıkları sırtlarına alarak araçlarına gidiyor.