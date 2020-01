(Görüntülü Haber) Kurbanlığını satamayan üreticiyi sevindiren haber

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA) - KURBAN Bayramı\'na 4 gün kala, küçük ve büyükbaş hayvan satışlarında durgunluk olduğunu söyleyen besicileri, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı sevindirdi. Elde kalan kurbanlıkların Et ve Süt Kurumu tarafından değeri üzerinden alınacağının açıklanması, Manisa\'da kurbanlık satan çok sayıda üreticiyi de mutlu etti. Manisa\'da Canlı Hayvan Borsası\'nda küçük ve büyükbaş kurbanlıklar müşterilerini beklerken, hayvan yetiştiricileri satışların durgun olmasından yakındı. Kars, Tokat, Ağrı gibi illerden Manisa\'ya gelen kurbanlık satıcıları az sayıda hayvan satabildiklerini ve kurbanlıkları geriye götürmekte çok zorlanacaklarını anlattı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba\'nın satılmayan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu tarafından değeri üzerinden alınacağını açıklaması, satış yapamayanları umutlandırdı. Satışların durgun olduğunu söyleyen üretici Hakim Demir, \"Eğer Et ve Süt Kurumu alırsa çok iyi olur. Kurbandan sonra zarar oluyor, borçlarımız oluyor. Elimizde kalanları Et ve Süt Kurumu alırsa insanların zararları giderilir. Elimize para geçer\" dedi. Diğer bir üretici Hasan Çetin de Türkiye\'de et ihtiyacı olduğu için kurbanlık kalsa bile aşağı fiyata satılmayacağını söyledi. Küçükbaş kurbanlık satan Himmet Kanyılmaz da, satışların ağır gittiğini belirterek, \"Fiyatlar yüksek olunca millete fazla geliyor. Biz de ucuza veremiyoruz, yem fiyatları pahalı. Eğer Et ve Süt Kurumu elde kalan kurbanlıkları alırsa iyi olur. Ama aşağı fiyattan almak isterse zararına veremeyiz\" dedi. Büyükbaş hayvan üreticisi Cafer Aburşu, sadece bir tane kurban satabildiğini belirterek, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı\'nın açıklamasına inanmadığını söyledi. Bakanlığın \'kurban almakta acele etmeyin, fiyatlar düşer\' açıklamasını yaptığını ardından \'elde kalan kurbanlıkları alacağım\' demesini eleştiren Aburşu, kurbanlıkların değerinde alınmayacağını savundu. \'10 GÜNLÜK TATİL SATIŞLARI ETKİLEDİ\' Kurbanlık satışlarının az olmasında 10 günlük tatilin etkisi olduğunu savunan üretici Cafer Aburşu, \"10 günlük tatil çıkardılar. \'Turizmcilerimiz kalkınsın\' diyorlar ama üreticiyi kim koruyacak? 10 gün tatil olacağına 5 gün olsaydı. Tatil bizi etkiledi. Kurbanlık satışlarını yüzde 70 etkileyecek\" diye konuştu. 10 günlük tatilin fazla olduğunu dile getiren bir diğer üretici Niyaz Karakaş da şunları söyledi: \"Tatil çok oldu. Bu bir gerçektir. İnsanlar tatile gittiler. Tatile gidince kurban kesmiyorlar. Önceden kurbanı alıp kesiyordu, sonra tatile gidiyordu. 10 günlük tatil bizi etkiledi.\" Muzaffer Sönmez de, tatilin kendilerini etkilediğini belirterek, insanlar tatile çıkınca müşterinin azaldığını öne sürdü. Kurban pazarında 1 ton 100 kiloluk \'Tosun Paşa\' ismi verilen Simental cinsi dana 17 bin 500 liradan satışa çıkarıldı. Pazarın şampiyonu \'Tosun Paşa\' lakaplı kurbanlığı satan Saim Çelebiler, ilginin büyük olduğunu söyledi. FOTOĞRAFLI