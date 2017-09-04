(Görüntülü Haber) Kurban satıcıları: Denizli horozu kurbanlıktan pahalı hale geldi

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Hayvan Pazarı\'nda bazı üreticiler, bu yılki satışlardan umduklarını bulamadıklarını söyledi. Denizli Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı\'nda Kurban Bayramı\'nın son gününde de satışlar devam etti. Büyük ölçüde boşalan pazarda, büyük ve küçükbaş hayvan üreticilerinden bazıları hayvanlarının tamamen satarken, bazıları ise umudunu korudu. Pazarda kurbanlıklarını satamayan hayvan üreticileri bayramın son gününde müşterilerini bekledi. İstediği fiyatları alamadığı için kurbanlıklarını satamayan hayvan yetiştiricilerinden bazıları ise, kalan hayvanlarını yükleyerek memleketlerine döndü. Erzurum\'un Tekman ilçesinden 18 saat süren yolculuğun ardından Denizli\'ye geldiklerini belirten Davut Çelik, Denizli Hayvan Pazarı\'nda bekledikleri satışı yapamadıklarını söyledi. Bu yıl 260 küçükbaş hayvan getirdiklerini aktaran Çelik, \"Kurban pazarında ilk günlerinde fiyatlar iyiydi. Ardından fiyatlar düştü. 60 küçükbaş hayvan elimizde kaldı. Bu yıl zarar ettik. Battık. Normalde fiyatı bin 500 lira olan küçükbaş kurbanlığı, bugün 650 liraya sattım. Denizli\'nin meşhur horozu 800-900 liraya satılıyor. Bizim kurbanlıklarımız ise 700 liraya satılıyor. Bize gelip kurbanlık için 350-400 lira fiyat veren bile var. Horoz fiyatına kurbanlık satamadık. Horoz bile bizim kurbanlıklarımızdan daha pahalı duruma geldi. Erzurum\'dan Denizli\'ye nakliye parası 5 bin lira, dönüşüyle birlikte 10 bin liraya mal oldu. Artık kalan kurbanlıklarımızı arabamıza yükleyip memleketimize döneceğiz\" dedi. Burdur\'dan Denizli\'ye gelen Alim Akın ise, kurbanlık koçunun Kurban Bayramı\'nın son gününde de alıcı beklediğini ifade ederek, \"Koçum için 2 bin 500 lira fiyat biçmiştim. Ancak alan olmadı. Bu yıl satışlar çok düşük. Kurbanlık hayvanlarımızı ucuz fiyata verdik. 17 hayvanla gelmiştim. Elimde sadece koçum kaldı. Diğer kurbanlıklarımı da geçen yıllardan ucuz fiyata sattım\" diye konuştu.