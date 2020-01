(Görüntülü Haber) Kurban etini poşete koymayın

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkan Vekili aynı zamanda Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, kurban etininin kesimin ardından poşetlenmemesi gerektiğini belirterek, \"Poşetin içinde sıcak et terleme yapar ve yeşerir. Yeşermenin bizdeki anlamı çürümedir\" dedi. Osman Yardımcı, kurban etindeki zaiyatı en aza indirgemek için neler yapılması ve yapılmaması gerektiğini anlattı. Bazı vatandaşların kurban etlerini hemen poşetlere koyup, ağzını bağlayarak bir köşeye ya da buzdolabına koyduğunu aktaran Osman Yardımcı, \"Vatandaşlarımız eti koruyamıyor. Hemen eti bırakıp gezmeye çıkıyorlar. Bu nedenle kesilen kurbanların etlerinde yüzde 20 zayiat oluşuyor\" dedi. Kurban etinin boyun, ön sağ ve sol kol, arka sağ ve sol bacak ile gövde kısmı olarak 6 parçaya ayrılması gerektiğini kaydeden Yardımcı, \"Kurbanını aceleyle kesen vatandaşlar parçaları hızla poşete koyup paketliyor. Poşete giren kurban eti kısa sürede bozulmaya başlar. Poşete koymak yerine parçaları en az 1 saat soğumaya bırakmak gerekiyor. Bir tarafını soğuttuğunuz parçanın öteki tarafını da aynı süre soğuttuktan sonra kurban parçaları birbirine değmeyecek şekilde paketlenmeli. Paketleme işlemi poşet yerine kağıt ambalajlara yapılmalıdır. Çünkü poşetin içinde sıcak et terleme yapar ve yeşerir. Yeşermenin bizdeki anlamı çürümedir\" diye konuştu. KURBAN ETİ DİNLENDİRİLİP SOĞUMASI BEKLENMELİ Yeni kesilen hayvanın etinin belirli bir sıcaklığının olduğunu, bu nedenle ağzı kapatılarak bekletilen ya da poşete sarılarak buzdolabına konulan etlerin bozulma ve kokma yaptığını dile getiren Osman Yardımcı, sözlerine şöyle devam etti: \"Kurbanlık et parçalandıktan sonra sofra sinileri içerisinde balkona konulmalı. 1-2 saat orada dinlensin. Sıcaklığını attıktan sonra isteyen kasaplara getirsin. Bir yere gidilecekse bile siniyle dolaba konulsun. Poşete konulursa havasızlıktan bozuluyor. Poşete koymadan siniyle buzdolabına konulursa hiçbir şey olmaz. Türkiye çapında 1 milyon büyükbaş, 3 ila 3.5 milyon kadar da küçükbaş kesiliyor. Antalya\'da ise 10 binin üzerinde büyükbaş, 130 binin üzerinde küçükbaş kurban kesiliyor. Sadece küçükbaş hayvanlarda aşağı yukarı 70 ton et bu şekilde ziyan oluyor. Bu bir milli servet kaybıdır.\" ACEMİ KASAPLARA DİKKAT Vatandaşları acemi kasaplar için de uyaran Osman Yardımcı, \"İşinin ehli olmayan insanlara kurbanınızı kestirmeyin. Kurban kesimlerini belediyelerin toplu kesimhanelerinde yaptırın. Çünkü toplu kesimhanelerde kurban kesimleri profesyonelce yapılıyor\" dedi.