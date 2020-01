(Görüntülü Haber) Kurban Bayramı'nda ete sınır yok

Nilüfer DEMİR - Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)BODRUM\'un Turgutreis Mahallesi\'nde kitaplarını imzalayan iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Kurban Bayramı\'nda et tüketimine sınırlama konulmaması gerektiğini savundu. İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay,Turgutreis D&R Mağazası\'nda düzenlenen imza gününde okurları ile buluştu. Ünlü doktor, Karatay Mutfağı ve Karatay Diyeti kitaplarını okurları için imzaladı. Karatay\'a kitap imzalatmak isteyen okurlar uzun kuyruklar oluşturdu. Karatay, kitaplarını imzaladıktan sonra, okurları ile birlikte bol bol fotoğraf çekildi. Karatay, Kurban Bayramı nedeniyle hızlı et tüketimiyle ilgili değerlendirmelerini soran basın mensuplarına \"Kırmızı etin yağı ile beraber en sağlıklı şekilde mutlaka insan vücuduna girmesi gerekir. Yalnız hazırlanması çok önemlidir. Kızartma olursa tehlikelidir. Onun dışında bizim kap yemeklerimiz, ızgaralarımız en sağlıklı yemeklerdir. Kebaplarımız da sağlıklıdır. Bizim ülkemizde insanlar kurbandan kurbana et yedikleri için, istedikleri kadar yiyebilir\" dedi. TUZ KAYBINA DİKKAT ÇEKTİ Karatay, yeni kitabının kasım ayındaki TÜYAP Fuarı\'na yetişeceğini söyledi. Tuz kullanımına dikkat çeken Karatay, \"Özellikle kaya tuzu çok önemli. Özellikle yazın sıcak günlerinde susuz kalmamak çok önemli. Kalp ilaçları alanlar bir de tuzsuz kaldıkları zaman, hakikaten halsiz oluyorlar. Tuz kaybı, baş dönmesine neden oluyor. Tansiyon ilaçları, kalp ilaçları, bir de tuzsuz yedikleri zaman ve aynı zamanda da terleme ile tuz kaybettikleri zaman çok halsizleşiyorlar. Buna dikkat etsinler hekimlerine danışsınlar\" dedi. Otellerdeki açık büfelerin çok sağlıklı olmadığını savunan Canan Karatay, \"Soğuk tüketilecek ürünleri soğukta saklıyor olsalar da, açık büfelere çok dikkat etmemiz lazım. Çok fazla yememenizi tavsiye ediyorum. Zaten fazla yemeye de her zaman karşıyım\" dedi. Karatay, kendisini dolandıran hırsızların yakalanması ile ilgili olarak, \"Bu bir organize suç. Hırsızların yakalanması hiçbir şey ifade etmiyor. Beni soyan aynı hırsız 8 ay yattı ve çıktı. Fakat onu organize edenler hala dolaşıyor\" dedi. Fethiye Demir ve Hüseyin Demir çifti, Karatay\'ın kitaplarını alıp okuduklarını ve önerilerini uyguladıklarını belirterek, bu sayede hastalıklarından kurtulduklarını ve kilo verdiklerini söyledi. Yaklaşık 2 saat süren imza gününde Karatay kitaplarını imzalarken, okurları ile de sohbet etmeyi ihmal etmedi.