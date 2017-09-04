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(Görüntülü Haber) Kurban Bayramı dönüşü Bolu'da trafik rahat

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- KURBAN Bayramı tatilini memleketlerinde geçirenler, dönüşte TEM’in Bolu geçişinde yoğunluk oluşturmasına rağmen ulaşımda aksama görülmedi

04 Eylül 2017 16:22

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- KURBAN Bayramı tatilini memleketlerinde geçirenler, dönüşte TEM’in Bolu geçişinde yoğunluk oluşturmasına rağmen ulaşımda aksama görülmedi. Tatilciler, 10 günlük bayram tatilinin son gününde oluşabilecek yoğunluğa yakalanmamak için dün yola çıkmaya başladı. TEM\'in Bolu kesiminde İstanbul yönünde dün başlayan hafif yoğunluk, bugün de devam etti. Özellikle otoyolun Çaydurt ve Elmalık kesimlerinde yoğunluk oluştu. Akıcı yoğunluk, Bolu Dağı Tüneli çıkışında da devam etti. Tatilin son gününde sürücüler TEM\'in Bolu kesiminde sıkıntı ile karşılaşmadan yola devam etti.

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