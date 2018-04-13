(Görüntülü Haber) Kurbağalıdere'ye balıklar bekleniyor

Ali AKSOYER-Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA) Kadıköylülerin yıllardır en büyük sıkıntısı olan, çevreye yaydığı pis kokusu ve kötü görüntüsüyle bilinen Kurbağalıdere\'deki ıslah çalışmalarının yüzde 90\'ı tamamlandı. Koku sorunu da 2010\'da başlayan ıslah çalışmalarının ardından büyük oranda azaldı. BALIK YAŞANTISININ ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR Kurbağalıdere\'deki çalışmalarının tamamlanmasının ardından, balık yaşamının da artması bekleniyor. İBB Altyapı Hizmetleri Müdürü Necmettin Acar, \"Islah çalışmalarımız 2010 yılından itibaren başladı. Yüzde 90 mertebesine gelmiş bulunmaktayız. Koku da yüzde 90 seviyesinde bitmiş bulunmakta ve şu anda hiç koku hissedilmiyor. E-5\'in güney kısmında İSKİ tarafından Nisan ayı itibarıyla bitirilecek bir çalışma devam etmekte. Bizim ıslah çalışmalarımız büyükşehir olarak bitmiştir\" dedi. Islah çalışmalarının balık hayatını olumlu etkileyeceğini belirten Acar, \"Hâlihazırda balık yaşantısı bulunuyor ve artacak. Evlendirme dairesinde şelale sistemiyle su, durağan olan batık dereye verilecek ve oksijen artırılacak. Bu sayede balık ve diğer canlıların yaşaması müsait bir hâl alacak\" diye konuştu. ÇALIŞMALARIN 2019\'UN NİSAN AYINDA BİTİRİLMESİ PLANLANIYOR Islahtan dolayı köprülerin yıkılıp yenilendiğini belirten Acar, \"Uzunçayır, Şefik Bey, Fahrettin Kerim Gökay, Recep Peker gibi 7 adet köprümüz yıkılıp yeniden yapıldı\" diye konuştu. Acar, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Islah çalışması Göztepe kısmından Kadıköy Yoğurtçu Parkı kısmına kadar tamamlandı. Göztepe\'nin kuzey kısmındaki çalışmaların 2019 Nisan ayı itibarıyla bitmesi planlanmaktadır. Burası yaz aylarında koku oluşturma riskinden dolayı denizden terfi merkezi vasıtasıyla evlendirme dairesine 600 santimetre çapında bir su hattı yapmaktayız. Bu sayede yazın oluşabilecek kokuyu da bertaraf etmiş olacağız. TBM teknolojisi kullanılarak yerin 10 metre altında, 3 metre çapında 1,5 kilometre boyunca kolektör hattı yapılmıştır. Bu çalışma ile atık su yağmur suyundan ayrıştırılarak Kadıköy\'ün arıtma tesisine ulaştırılmış olup, halkımız bu kötü kokuların sebep olduğu atık su kokusundan da kurtulmuş oldu.\" OSMANAĞA MAHALLESİ MUHTARI: ARTIK KOKU KALMADI Osmanağa Mahallesi Muhtarı Serap Tuncer ise, \"Geçtiğimiz iki yıl içerisinde çok büyük sıkıntılar çektik. Derenin temizlenmesi başladı ve dere temizlendi şu anda. Tüm Kadıköy\'ü bağlayan kanalizasyon giderleri de Moda kolektörüne verildi. Hızlı bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Koku falan da kalmadı artık\" ifadelerini kullandı. ÇEVREDE OTURANLAR ÇALIŞMALARDAN MEMNUN Kurbağalıdere\'nin çevresinde 32 yıldır yaşadığını söyleyen Adalet Özdemir, \"Kurbağalıdere\'nin çok iyi olacağını düşünüyorum. Büyükşehir el attığı için çok güzel olacak. Ama bu zamana kadar olmadı. 50\'li yıllardan önce çok güzelmiş, balık tutarlarmış, denize girerlermiş. Ben 32 senedir buradayım. Koku devam etti. Son bir senedir kalktı. Şimdi daha güzel olacak\" diye konuştu. Yoğurtçu Parkı\'nın yakınlarında 45 yıldır yaşayan Sümbül Gürkan ise \"Şimdiki hali çok iyi. Koku, sinek gelmiyor. Sineklerden ölüyorduk. Koku genzimizi yakıyordu. 45 senedir buradayım\" dedi. Bir başka semt sakini Şebnem Yılmaz da \"Eskiden çok kokuyordu. Çok pis ve bakımsızdı ama devletimiz buna el attı. Şu anda çalışmalarımız güzel bir şekilde ilerliyor\" diye konuştu. DEREDE ZEKİ MÜREN\'İN FİLMİ ÇEKİLDİ, BALIK TUTULURDU Yoğurtçu Parkı\'nın kenarındaki yürüyüş yolunun kapatılmasını eleştiren Mertcan Sekmen, \"İleri taraflarda daha çok çamur var, yürümek zorlaşıyor. Ama eskisi kadar kokmuyor. Eskiden oturduğum yere kadar kokusu gelirdi. Şu anda ıslah oldu\" ifadelerini kullandı. Kurbağalıdere bölgesine yıllar önce geldiğini söyleyen Ahmet Petek de \"Koku kaybolmuş durumda. Güzel bir hava teneffüs ediyoruz. İnşallah sürekli böyle olur\" dedi. Bir diğer çevre sakini ise, \"65\'lerde balık tutardık. Tertemiz akardı dere. Zeki Müren\'in eski bir filmi çekildi\" diye konuştu. İBB MECLİS ÜYESİ ÜLKÜ KOÇAR: ÇALIŞMALAR HIZLANMALI İBB ve Kadıköy Belediye Meclis Üyesi Mimar Ülkü Koçar, Kurbağalıdere\'nin ıslah çalışmalarında ekipman sayısının artırılarak hızlandırılması gerektiğini belirterek, \"Burada yaşayan insanların hem kokudan hem çevre kirliliğinden kurtulması çok önemli. Bu çevrede yaşayan insanlar derenin temiz akmasını ve kokmasını görsünler istiyoruz. Denizden gelen suyla bu derede belki biraz balık görebiliriz\" dedi. E-5\'ten Yoğurtçu Parkı\'na kadar olan kısımda kanalizasyon çalışması yapıldığını söyleyen Koçar, \"Ondan önce kanalizasyonlar tamamen dereye akıyordu. Dereden de denize akıyordu. Çok büyük bir koku vardı. Yapılan kısımda şu anda kanalizasyonlar boru içine alındı\" diye konuştu. YOĞURTÇU PARKI BÖLÜMÜNE BİSİKLET YOLU YAPILACAK Ana kolu 10 kilometre uzunluğunda olan Kurbağalıdere, kolları ile birlikte 67 kilometreyi buluyor. 4 bin 600 hektarlık geniş bir havzanın suyunu Marmara Denizi\'ne taşıyor. İBB, 2010 yılında başlayan dere ıslah çalışmasını yüzde 90 oranında tamamladı. Denizdeki oksijen miktarını artırmak amacıyla denizden bin 700 metre ileriye 600 santimetre çapında su hattı çekilecek. Durgun günlerde oksijen miktarı bu sistemle, denizden su alınıp dereye deşarj edilerek artırılacak. Böylece, canlı hayatı korunacak. Ayrıca İSKİ\'nin, Göztepe Köprüsü\'nden yukarıda kalan bölümündeki kolektör çalışmalarının çok büyük bir bölümü de tamamlandı. Islah çalışması kapsamında, derenin Yoğurtçu Parkı\'ndaki kısmı ve çevresi yeşillendirilecek, bisiklet yolları yapılacak.