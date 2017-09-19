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Ekonomi

(Görüntülü Haber) Kuraklık Muş karpuzunu vurdu

MUŞ, (DHA)- DİYARBAKIR'dan gelerek Muş Ovası'nda karpuz eken çiftçileri, kuraklık vurdu

19 Eylül 2017 21:17

MUŞ, (DHA)- DİYARBAKIR\'dan gelerek Muş Ovası\'nda karpuz eken çiftçileri, kuraklık vurdu. Üreticiler, bir yıllık emeklerinin boşa gittiğini, masraflarını bile çıkaramadıklarını söyledi. Muş- Erzurum karayolu üzerinde ekim yapan üreticinin karpuzları kuraklık nedeniyle tarlada kurudu. Üreticilerden Veysel Aktaş, kuruyan karpuzları hayvanlara yem olarak verdiklerini anlattı. Diyarbakır\'dan gelerek Muş\'ta karpuz ekimi yapan çiftçilerden Sinan Deniz, 140 dekar alanda, kilosu 7 bin lira olan tohum ektiğini bildirdi. Karpuzların kuraklık nedeniyle içten kuruduğuna işaret eden Sinan Deniz, ilkbahar ayında ekilen karpuz fidelerinin normal büyüklüğe ulaştığını hatırlattı. Karpuzun tarlada iken kuruduğunu ve bu yüzden hayak kırıklığı yaşadıklarını ifade eden Deniz, şöyle konuştu: \"Yaz mevsimi çok kurak geçti. Biz her şeyin yolunda gittiğini sanıyorduk. Ancak karpuz son 1 hafta içinde beyaz kabak rengine dönüştü. Kestiğimizde içinin kuruduğunu gördük ve emeğimizi tarlada bıraktık. 140 dekar alandan 550 ton karpuz almayı hedefliyordum. Sadece 50 ton karpuz sağlam çıktı. Emeğimizi bir kenara koyun, maddi zararım 250 bin lira. Çiftçilere kuraklık nedeniyle devlet yardım etmelidir.\"

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