(Görüntülü Haber) Kuraklığa dikkat çekmek için kulaç attılar

Mehmet ÇİL DATÇA (Muğla), (DHA) MUĞLA\'nın Datça ilçesinde bu yıl 12\'incisi düzenlenen Türkiye\'nin ilk ve tek açık deniz kış yüzme maratonu, kuraklığa dikkat çekmek adına yapıldı. Datça Belediyesi\'nin organizasyonunda, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO), Türkiye Yüzme Federasyonu ve gönüllülerin katkıları ile ilçe merkezindeki Kumluk plajında, \'Su farkındalığı\' teması ile \'Kuraklık size bir kulaç kadar yakın, suyuna sahip çık\' sloganıyla maraton gerçekleştirildi. Etkinliğe 85\'i kadın, 322\'si erkek toplam 407 sporcu katıldı. Kumluk plajında saat 11.00\'de başlayan maraton öncesi düzenlenen törene; Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Osman Gürün, Datça Kaymakamı Vehbi Bakır, Datça Belediye Başkanı CHP\'li Gürsel Uçar, MUTSO Başkanı Bülent Karakuş, yüzücüler ve vatandaşlar katıldı. SU HAYATTIR Muğla Valisi Esengül Civelek, yüzme denilince akla deniz, kum ve güneşin geldiğini belirterek, Ülkemizin birçok bölgesinde kış tüm ağırlığı ile devam ederken; denizi, doğası, huzuru ve sakinliği ile ünlü Datça\'mızın açık deniz yüzme maratonuna ev sahipliği yapmasından memnuniyet duyuyorum dedi. Etkinliğin temasını çok anlamlı bulduğunu ifade eden Civelek, Hepimiz biliyoruz ki, suyun hayatımızda çok önemli bir yeri var. Tek bir cümle ile ifade ediyoruz. Su hayattır, su yaşam kaynağıdır. Ancak günümüzde nüfus artışı, çevre kirliliği, sanayileşme ve küresel ısınma nedeniyle, çağımızın en zorlu mücadele alanı, küresel iklim değişikliği nedeniyle denizleri temiz tutmamız, suyu sürdürebilir bir şekilde korumamız, aynı zamanda suyu bilinçli, tasarruflu ve doğru kullanmamız gerekiyor. Bu anlamda bu etkinliğin, toplumsal dilek oluşturacağını, toplumda duyarlılık, farkındalık yaratacağına inanıyorum diye konuştu. KIŞ TURİZMİNE EN GÜZEL ÖRNEK Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün ise alanında tek ve özgün olan Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu\'nun Datça\'ya yakıştığını söyledi. Gürün, Kış turizminin gelişmesi için neler yapabiliriz, yıllardır tartışıyoruz ve tartışmaya da devam ediyoruz. Datça Belediyesi, bu işi en güzel şekilde sözle değil eylemle gerçekleştiriyor. Bu etkinliğin 12\'incinin yapılıyor olması kolay değil. 13 sporcu ile başlayıp, 500\'e çıkan bir katılımcı sayısı ve aileleriyle birlikte kış aylarında Muğla\'ya ve Datça\'ya gelen turist sayısını değerlendirmek gerekiyor dedi. GELECEK SU SIKINTISI YAŞANIR Maratonun ana teması suyun önemine dikkat çekerek konuşmasını sürdüren Gürün, şunları söylediGeçen yıl, Muğla ortalamasının altında yağış aldık. Bu yıl geçen yılın ortalamasına henüz daha yaklaşamadık. Önümüzdeki yıllarda eğer gerekli tedbirleri almazsak, Muğla\'nın suyla ilgili çok büyük sorunla karşılaşacağı aşikardır. DSİ\'nin bu konuda önemli çalışmaları var. Birlikte götürmeye çalışıyoruz. Yapılması gereken barajlarımız var. Su tasarrufu ile ilgili tüketimi azaltmak ve makul seviyeye getirmek için, yapmamız gerekenler var. Eğer biz, sulama suyunu damlama veya yağmurlama usulü ile en aza indirmezsek, içme ve kullanma suyunu yerinde ve tasarruflu olarak kullanmazsak, kullanılan suyun arıtarak tekrar geri dönüşümünü sağlamazsak, sarnıç ve yağmur suyu depolanmasının teknik olarak imar yasasına getirmezsek, en büyük yokluğu ve sıkıntıyı ülkemiz ve Muğla yaşayacaktır. Konuşmaların ardından, Muğla Valisi Esengül Civelek\'in startı ile yüzme maratonu başladı. Kumluk Plajı-Fener Adası arasındaki 3 bin metrelik uzun parkurda 14\'ü kadın, 114\'ü erkek olmak üzere 128, Kumluk Plajı-İskele arasındaki 1500 metrelik kısa parkurda ise 71\'i kadın 208\'i erkek olmak üzere 279 sporcu yarıştı.