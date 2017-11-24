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(Görüntülü Haber) Kura Nehri'nin yüzeyi buz tuttu

Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN'ın Göle ilçesinden doğan Kura Nehri'nin yüzeyi dondurucu soğuklar nedeniyle buz tuttu

24 Kasım 2017 18:44

Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN\'ın Göle ilçesinden doğan Kura Nehri\'nin yüzeyi dondurucu soğuklar nedeniyle buz tuttu. Ardahan kent merkezinden geçerek Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi\'ne dökülen Kura Nehri\'nin yüzeyi, etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle buzla kaplandı. Buzun kalınlığını nehire taş atarak test eden vatandaşlar, Kura Nehri’nin her yıl bu mevsimde donduğunu, buz kalınlığının gittikçe kalınlaşacağını söyledi. Öte yandan Doğu Anadolu Bölgesinde kar yağışının durmasıyla birlikte havalar soğumaya başladı. Bölgedeki en düşük sıcaklık sıfırın altında 19.6 derece ile Ağrı\'nın Eleşkirt ilçesinde ölçüldü. Termometreler sıfırın altında olmak üzere Ardahan\'ın Göle ilçesinde 19.3, Erzurum Palandöken Dağı\'nda 16.5, Kars\'ta 15, Erzurum\'da 10.3, Ağrı ve Ardahan\'da 10, Muş\'ta 6.8 ve Erzincan\'da 6.5 dereceyi gösterdi.

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