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(Görüntülü Haber) Künefeler havada uçtu

Ramazan ÇELİK-Emek ÇAKILI/HATAY, (DHA)- HATAY'ın Yayladağı İlçesi'nde bu yıl 5'incisi düzenlenen, 'Ayışığı Yayla ve Yöresel Ürünler Festivali'ndeki, 'Uçan Künefe' yarışmasında renkli görüntüler ortaya çıktı

21 Ağustos 2017 21:20

Ramazan ÇELİK-Emek ÇAKILI/HATAY, (DHA)- HATAY\'ın Yayladağı İlçesi\'nde bu yıl 5\'incisi düzenlenen, \'Ayışığı Yayla ve Yöresel Ürünler Festivali\'ndeki, \'Uçan Künefe\' yarışmasında renkli görüntüler ortaya çıktı. İlçeye bağlı Ayışığı Mahallesi Muhtarı Durmuş Aslan tarafından, bölgenin tanıtılması amacıyla düzenlenen Ayışığı Yayla ve Yöresel Ürünler Festivali, saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başladı. Festivale gelenler davul-zurna eşliğinde karşılandı. Ardından mahalle meydanında Mehteran ekibi gösteri yaptı. İlçedeki birçok mahalleden yöresel ürünlerin sergilendiği festivalde, en güzel yemek, en hızlı incir yeme, çocuklar arası bilgi yarışması düzenlendi. UÇAN KÜNEFE YARIŞMASI Festivalde her yıl düzenlenen, \'Uçan Künefe\' yarışması da büyük ilgi gördü. Yarışmacıların, yöresel tatlı künefeyi pişirdikleri tepsilerde havaya atarak diğer yüzünü çevirmeye çalışmaları büyük alkış aldı. Yarışmayı künefeyi yaklaşık 4 metre yükseğe fırlatıp, düşürmeden tepsi ile tutmayı başaran Uğur Arslan kazandı. Arslan, izleyenlerden büyük alkış alırken, festival, ikramlarla son buldu.

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