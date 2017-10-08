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Ekonomi

(Görüntülü Haber) Kumlucalı üreticinin alternatifi avokado

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, (DHA) ANTALYA'nın Kumluca İlçesi'nde narenciye üreticisi Bilal Bayram, istediği geliri elde edemeyince avokado üretimine yöneldiğini ve ağaç başına 2 bin TL kazandığını söyledi

08 Ekim 2017 14:32

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, (DHA) ANTALYA\'nın Kumluca İlçesi\'nde narenciye üreticisi Bilal Bayram, istediği geliri elde edemeyince avokado üretimine yöneldiğini ve ağaç başına 2 bin TL kazandığını söyledi. Kumluca\'da portakal, limon ve nardan istediği geliri elde edemeyen üretici Bilal Bayram, avokado üretimine yöneldi. Kumluca Ziraat Odası Başkanı Süleyman Kayhan, üretici Bilal Bayram\'ın avokado bahçesini ziyaret ederek, üretim hakkında bilgi aldı. Avokado üreticisi Bilal Bayram, \"Avokadoyu dönüme 7x7 metre aralığında 30 ağaç olarak dikiyoruz. Bahçelerimize değişik çeşitte avokado meyvesi dikmemiz gerekiyor. Çünkü bu bitkiler tropikal bitkilerdir. Böyle yapmazsak çiçek tozlanması gerçekleşmez ve meyve elde edemeyiz. Şubat veya mart döneminde çiçek açıyor. Ekim ayının sonlarında veya kasım ayının ilk günlerinde hasat ediliyor. Ayrıca kışlık çeşitlerimiz var. Onlar da ocak- şubat aylarında hasat ediliyor. Avokadonun yaprakları anason kokuludur. Bu yüzden yabani böcekler avokado ağaçlarına zarar vermez. Bu yüzden kimyasal mücadele yapılmaz. Doğal ve kalıntısızdır\" dedi. Bir ağaçta 250 ile 1000 arasında meyve olduğunu aktaran Bayram, \"Ortalama bir ağaçta 500 meyve olduğunu kabul edersek, tanesi 4 TL\'den bir ağaçtan 2 bin TL kazanıyorum. Bir dönümde 30 ağaç var. Su vermekten başka hiçbir masrafı yok. Dönümden en az 60 bin TL kazanıyorum\" diye konuştu. Ziraat Odası Başkanı Süleyman Kayhan da \"İlçemizde portakal, limon ve nar meyveleri üretiliyordu. Üreticimiz burada alternatif bir meyve üretmiş. Tüm üreticilerimize alternatif meyve çeşidi olarak avokado tavsiye ederiz\" dedi.

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