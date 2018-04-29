T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) KUMLUCA'DA MUAZZEZ ERSOY KONSERİ

Haber- Kamera Ramazan SARIKAYALIKUMLUCA, (DHA)ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde sanatçı Muazzez Ersoy konser verdi

29 Nisan 2018 15:52

Haber- Kamera Ramazan SARIKAYALIKUMLUCA, (DHA)ANTALYA\'nın Kumluca ilçesinde sanatçı Muazzez Ersoy konser verdi. Kumluca Belediyesi tarafından bu yıl 19\'uncusu düzenlenen Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında düzenlenen etkinliklerin final gecesinde Muazzez Ersoy sahneye çıktı. Konserden önce festival tertip komitesine ve gecenin sponsorlarına plaket verildi. Daha sonra sahneye çıkan Muazzez Ersoy sevilen şarkılarını seslendirdi. Muazzez Ersoy\'a Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Altınay tarafından adının yazılı olduğu Türk bayrağı motifli poşu taktı. Muazzez Ersoy, Üzerinde adım yazıyor. Bir de bayrağımızın resmi var. Bayrağımız ilelebet yaşayacak, var olacak dedi. Başsavcı vekili Mehmet Karakaya da sanatçıya plaket verdi. Gece Muazzez Ersoy\'un seslendirdiği şarkılarla sona erdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Haber Kamera Ramazan SARIKAYALIKUMLUCA DHAANTALYA KumlucaMuazzez ErsoyKumluca BelediyesiGeleneksel TarımSeracılık FestivaliKonserdenDahaMuazzez Ersoy Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan AltınayTürkBirBayrağımızBaşsavcı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24