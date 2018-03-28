(Görüntülü Haber) Kümesten çaldığı 7 tavukla yakalandı

Konya\'da bir müstakil evin kümesinden 7 adet tavuk çalan Erkan C. (33), çaldığı tavuklarla birlikte polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Erkan C.\'nin ilk ifadesinde çaldığı tavukları tanesini 30 lira karşılığında satıp , uyuşturucu alacağını ileri sürdüğü öğrenildi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Karakulak Mahallesi Şehit Gönül Sokak\'ta meydana geldi. Erkan C., Safiye D.\'nin oturduğu müstakil evin bahçesindeki kümesten 7 adet tavuğu çuvala doldurup uzaklaştı. Gürültü üzerine kümesi kontrol eden Safiye D. de, tavuklarının çalındığı fark edince polise haber verdi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri mahallede aramada yaptığı sırada Erkan C.\'yi çuvaldaki tavuklarla birlikte yakaladı. Gözaltına alına Erkan C.\'nin polise verdiği ilk ifadesinde tavukları tanesini 30 lira karşılığında satıp , uyuşturucu alacağını ileri sürdüğü öğrenildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen Safiye D., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. Tavuklarda sahibine teslim edildi.