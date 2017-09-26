(Görüntülü Haber) Kum ocağı ÇED toplantısına katılan olmadı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Çorlu İlçesi\'nde, Esetçe piknik alanı bölgesinde bulunan özel bir şirketin kum ocağı kapasitesinin artışı için yapmak istediği ÇED bilgilendirme toplantısına katılım olmadı. Önerler ve Seymen mahallesinde Esetçe piknik alanı bölgesinde bulunan özel bir şirket, kum ocağı kapasitesinin artışı için Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü\'ne başvurdu. Hazırlanan ÇED raporu için şirket mahallelere bilgilendirme toplantısı düzenledi. Seymen Mahallesi\'nde bir kahvedeki toplantıya çevre gönüllüleri ve mahalle sakinleri girmedi. Bunun üzerine toplantıya katılım olmadığına dair tutanak tutularak görevliler mahalleden ayrıldı. \'KUM OCAĞI İSTEMİYORUZ\' Seymen Mahalle Muhtarı Aydın Dinler, kum ocağı istemedikleri ifade ederek, \"Toplantıya katılım sağlanmadığı konusunda bakanlık yetkilileri Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü bir yazı yazdı. Bu ÇED toplantısı daha öncede yapılmak istenmişti. Yine toplantıya katılmamıştık ve itiraz etmiştik. Şimdi tekrar yenileyerek bir daha karşımıza geldiler. Bizde yine istemediğimizi belirttik. Kum ocağını istemiyoruz. Taş ocağı istemiyoruz\" dedi. Marmara Ereğlisi Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Atilla Olgaç da bölgenin taş ocaklarıyla büyük bir sıkıntı yaşadığını belirterek şunları söyledi: \"Seymen Mahallesi ormanlık alanı doğrayıp orada bir kum ocağı kurmak istiyorlar. Bu kum ocağı da silis kum ocağı. Buradan çıkan kum cam fabrikalarında kullanılmak üzere çıkartılmıyor. Biz buna karşıyız, buradan çıkacak kumlar buranın tabiatı gereği buradan esen rüzgarla, tarım arazilerimize getirecek. Bizim tarım arazisini perişan edecek. Biz bunu istemiyoruz. Buradaki yetkililerin söylediği çıkaracakları kumun etki alanın 10 kilometre olduğunu belirtiliyor. Ancak bu 10 kilometre ile kalmaz. Bu kum ekilen tüm ürünleri perişan edecek, biz bunu istemiyoruz.\"