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(Görüntülü Haber) Kulübede çıkan yangın izolasyon malzemesi satılan iş yerine sıçradı

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, kullanılmayan kulübede çıkan yangın, yan taraftaki izolasyon malzemelerinin satıldığı iş yerine sıçradı

29 Nisan 2018 19:26

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, kullanılmayan kulübede çıkan yangın, yan taraftaki izolasyon malzemelerinin satıldığı iş yerine sıçradı. İtfaiye ekibi, alevleri büyümeden söndürdü. Yangın, saat 13.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde boş arsada kullanılmayan kulübede meydana geldi. Kulübenin yandığını görenler, önce itfaiyeye ardından polise haber verdi. Kısa sürede büyüyen yangın, kulübenin her tarafını sardı. Yol kenarındaki izolasyon malzemelerinin satıldığı iş yerine de sıçrayan yangına, olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekibi müdahale etti. Alevler, 15 dakikalık müdahalenin ardından söndürüldü. Yangını itfaiyeye haber veren Hakan Aktaş, kahvede otururken, önce dumanı fark ettiğini belirterek, “Dumandan sonra alevleri fark ettik. Küçük kulübede çıkan yangın, yan taraftaki izolasyon malzemeleri satılan iş yerine sıçradı. 2 dakikada her tarafı sardı. Ardından itfaiyeye haber verdik\" dedi. Yangının çıkış nedenine ilişkin araştırma başlatıldı.

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