(Görüntülü Haber) Kulp'a bağlı 4 köy ve mezradaki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Kulp ilçesine bağlı Yaylak, Simetok, Derik ve Licikasımo köy ve mezralarında 14 Aralık tarihinde ilan edilen sokağa çıkma yasğı 15 Arlık günü saat 23.30 itibariyle kaldırıldı. Diyarbakır Valiliği, ilçeye bağlı 4 köy ve mezrada 14 Aralık günü, düzünlenecek operasyon öncesi, sivillerin zarar görmemesi için ilan edilen sokağa çıkma yasağının dün akşam kaldırıldığını açıkladı. Açıklamada, şu bilgilere yer verildi: \"İlimiz Kulp ilçesi mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenmiştir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde (Kulp ilçesine bağlı olan; Yaylak köyü ve Simetok, Derik ile Licikasimo mezraları) 14 Aralık 2017 Perşembe günü saat 09.00’dan itibaren duyurulan yasaklama kararı 15 Aralık 2017 Cuma günü saat 23.30 itibariyle kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza kendilerinin can ve mal güvenliğinin sağlanması için uygulanan yasağa uydukları için teşekkür ederiz.\"