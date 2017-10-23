(Görüntülü Haber) Kulalı üreticilere ithal düve

Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), (DHA) MANİSA\'nın Kula ilçesinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Kula Süt Üreticileri Birliği\'nin işbirliği kapsamında uygulanan Simental Gebe Düve Projesi kapsamında ilçedeki üreticilere düve dağıtımına başlandı. Kula ilçesinde üreticilere ithal Simental cinsi gebe düve dağıtılması amacıyla hazırlanan proje kapsamında ilk etap düveler Avusturya ve Almanya\'dan Kula\'ya getirildi. İthal edilen Simental ırkı toplam 60 düve, Yurtbaşı, Gökçeören, Güvercinlik, Ayazören ve Dereköy mahallesindeki üreticilere teslim edildi. Kula Süt Üreticileri Birliği Başkanı Harun Uysal proje kapsamında 2 ve 3\'üncü etap düvelerin Türkiye\'de karantina altına alındığını söyleyerek kısa sürede Kula\'ya getirileceğini belirtti. Yaklaşık 1 yıldır bu projeyle ilgilendiklerini ifade eden Uysal, \"Birlik olarak ilçemizdeki süt üreticisi birlik üyelerimize ithal Simental ırkı gebe düve dağıtılması amacıyla bir proje hazırlamıştık. Üreticilerimiz için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bugün ilk düvelerimizi üreticilerimize verdik. Üreticilerimiz çok memnun\" dedi. SÜT KALİTESİNDE ARTIŞ Proje sayesinde ilçedeki süt ve et kalitesinin artacağına dikkat çeken İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bilgin Sarısu, \"Buradaki amacımız ilçemizdeki süt kalitesini arttırmak. Ayrıca ülkemizin et ihtiyacını da karşılamaktır. İlçemizde yoğun olarak yüzde 95 Holstein inekler mevcut. Simental ırkı ile karıştırdığımızda süt kalitesinde artış olacaktır\" diye konuştu. Hükümet olarak tarım ve hayvancılık alanında ciddi desteklemelerin yapıldığına dikkat çeken AK Parti İlçe Balkanı Ahmet Palabıyık ise, \"Manisa\'da hem hayvan sayısı itibari ile hem günlük süt üretimi itibariyle birinci sıradayız. Geldiğimiz bu noktayı yeterli görmüyoruz. Nasıl daha geliştirebileceğimizi araştırıyoruz. Bu anlamda Süt Üreticileri Birliği Başkanımız Harun Uysal ve yönetimi böyle bir proje hazırlamışlar. Biz de istişareler sürecinde elimizden gelen desteği koyduk. Ben bütün üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum\" dedi Projeye finansman desteği veren Ziraat Bankası Müdürü Özkan Canan da Kula için hayırlı olmasını diledi. Kulalı üretici Mustafa Sümen tüm üreticiler adına emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.