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(Görüntülü Haber) Kulaklı orman baykuşu tedavi altında

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR'ın merkez Melekli beldesinde bir lokantanın camına çarparak travma geçiren kulaklı orman baykuşu, tedava altına alındı

13 Şubat 2018 16:05

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR\'ın merkez Melekli beldesinde bir lokantanın camına çarparak travma geçiren kulaklı orman baykuşu, tedava altına alındı.

İşyeri sahibi tarafından koruma altına alınan baykuş, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü Yaban Hayatı Koruma ekiplerine teslim edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Mete Türkoğlu, veteriner hekim tarafından kontrol altına alınan kulaklı orman baykuşunun çarpma etkisi ile travmaya bağlı stres altında olduğunu kanadında ya da herhangi bir yerinde yaralanma olmadığı belirtti. Kulaklı baykuşun uçma kabiliyetini kaybetmediği vurgulayan Türkoğlu, \"Tedavisi ve bakımı ve beslenmesi yapıldıktan sonra baykuşu yaşam alanı olan ağaçlık alanda doğaya bırakacağız. Yaklaşık bir yaşında olan, sık ağaçlı bölgeleri mesken tutan kulaklı orman baykuşu genellikle küçük kuşlarla, tarladaki farelerle, leşlerle beslenen, geceleri avlanan gündüzleri ise görme yeteneği az olduğundan çalılık ve ağaçlar arasına saklanan bir kuş türüdür\" diye konuştu.

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