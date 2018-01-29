(Görüntülü Haber) Kulaklı orman baykuşu doğaya bırakıldı

Suat DENİZ IĞDIR, (DHA)IĞDIR\'da yaralı hale bulunan kulaklı orman baykuşu, tedavisi sonrası doğaya bırakıldı. Iğdır\'da bir vatandaşın bahçesinde yaralı halde bulduğu kulaklı orman baykuşu Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğüne teslim edildi. Veteriner hekimler tarafından tedavisi ve bakımı tamamlananan orman baykuşu doğaya bırakıldı. Orman baykuşunun genellikle doğada yaşayan tarladaki farelerle, leşlerle beslendiğini söyleyen Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Mete Türkoğlu, Ağaçlık alanlarda yaşayan ormanlarımızın vazgeçilmez bir kuşudur. Gerektiği zaman büyük böceklerlede beslenebilir. Etçil bir hayvan çiftçilerin dostu bir kuştur. Ağaçlık alanlarda besin bulabileceği bölgelerde yaşıyor. Gece avcılarıdır. Gündüzleri dinlenir gece avlanırlar. Kargalar tarafından kovalanmış. Vatandaşın tarlasına sığınmış. Vatandaşta bize getirdi. Gerekli tedavisini yaptık ve doğaya bıraktık diye konuştu.