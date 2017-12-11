(Görüntülü Haber) Kudüs Şam Kapısı’nda İsrail polisi göstericilere müdahale etti

İrfan Sapmaz, Kudüs, 11 Aralık, (DHA)- Kudüs’te Şam kapısında kadınlar Trump’ın İsrail kararını protesto etti. Kadınların başlattığı protestoya daha sonra gençler ve erkekler de dahil oldu. Yükselen tansiyon karşısında polis göstericilere müdahale etti. Ses bombası kullanmayı düşünen İsrail polisi daha sonra bundan vazgeçti. Protestocuların Filistin bayraklarını çıkarması ile polis göstericilere sert müdahalede bulundu. Arbedeyi DHA ekibi saniye saniye görüntüledi Protestocularda müdahale sebebiyle ufak yaralanmalar meydana geldi.