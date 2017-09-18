(Görüntülü Haber) Küçük Aylan'lar ölmesin diyerek, Midilli'den Ayvacık'a kulaç attı

Dilara ERDİNÇ KÜÇÜKKUYU (Çanakkale), (DHA) YÜZÜCÜ Süreyya Yörük, Küçük Aylan\'lar Ölmesin diyerek mülteci geçişlerine dikkat çekmek amacıyla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'ndan Çanakkale\'nin Ayvacık İlçesi\'ne kadar 4 saat 12 dakika boyunca kulaç attı. Yüzücü Süreyya Yörük, mülteci göçü nedeniyle kaybedilen hayatlara, küçük Aylan\'lara dikkat çekmek için Yunanistan\'ın Midilli (Lesvos) Adası\'ndan Çanakkale\'nin Ayvacık İlçesi Sokakağzı Mevkii\'ne kadar yüzdü. Önceden Boğaziçi, Çanakkale Boğazı ve Meis-Kaş yüzme maratonlarını tamamlayan, 2013\'te ise 11 arkadaşıyla Fransa ile İngiltere arasındaki Manş Denizi\'ni geçerek bir başarı daha elde eden Süreyya Yörük, bu kez mülteci göçü nedeniyle yok olan hayatlar adına bir farkındalık projesine imza attı. Mülteci göçü dramına ve kaybedilen hayatlara, küçük Aylan\'lara dikkat çekmek için Midilli\'den Sokakağzı\'na yüzecek olan Master Yüzücü Süreyya Yörük, Sokakağzı Mevkii\'nin karşısında yer alan Eftalou sahilinden saat 09.00\'da başlayıp, yaklaşık 10 kilometrelik mesafeyi, 4 saat 12 dakika sonunda Ayvacık\'taki Sokakağzı plajında tamamladı. Küçükkuyu\'da yaşayan 48 yaşındaki Süreyya Yörük, Hep böyle Midilliye bakardım. Buraya yüzülür mü diye Yıllar geçince mümkün olduğunun farkına vardım. Fakat içimden hiç gelmedi. Çünkü her sene ölüm haberleri, mülteci sorunları insanlar bu yollarda ölürken ben sportif amaçlı yüzmemeliyim dedim. Bir yıl. İki yıl. Sonra dedim ki; Niye bunu ben Aylan\'lar ölmesin diye slogan haline getirmiyorum. Bir yıldır planlıyoruz. Dün sabah Ayvalık\'tan yola çıktık. Midilli Adası\'nda kıyı boyunca Petra\'ya geldik. Midilli sahillerinde karaya oturmuş tekneler var. Parçalanmış fiber tekneler var. Hep bu mültecilerin karşıya geçmeye çalışırken parçalanan tekneler. Rakamlar çok büyük. Binlerce kişi bu sahillerde ölüyor ki bunların bir kısmı bulunanlar. Bulunamayan naaşlar da var. Türkiye\'den Yunanistan\'a yüzmek daha kolay. Akıntılar o yönde. Fakat ben terse yüzmek istedim. Göçün tersine dikkat çekmek istedim. Ortadoğu\'da petrol uğruna, su uğruna insanlar savaştırılıyor. Petrollerini alıp, ellerine silah veriyorlar. Kim kimi öldürüyor belli değil. Herkes kin ile besleniyor. Bunun bir son bulması lazım dedi. Yunanistan ile Türkiye arasında yaklaşık 10 kilometrelik bir parkurda kulaç attığını belirten Süreyya Yörük, Eftalyu sahilinden saat 09.00\'da çıktım. Saatime bastım yüzmeye başladım. Bir haftadır hava durumu sakin görünüyordu, ama maalesef dalga vardı. Çok su yuttum. Sonra deniz sakinledi. Ortalar sakindi. Rahat yüzmeye başladım. Türkiye\'ye yaklaştıkça su soğumaya başladı. O zaman tamam artık bitecek bu parkur dedim. 4 saat 12 dakika. Son saatte de dalga çıktı ama çok önemli değildi diye konuştu. Süreyya Yörük\'e yol boyunca yat içinde doktor ve yardım ekibi eşlik etti. Sokakağzı\'nda tamamlanan 10 kilometrelik parkur sonunda yüzücü Süreyya Yörük\'ü, arkadaşları ve ailesi karşıladı.