(Görüntülü Haber) Küçük Armutlu’da kentsel dönüşüm için 3. hamle (1)

Ezgi ÇAPA/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Boğazı’nın en güzel noktalarından biri olan Küçük Armutlu Mahallesi\'nin yıkılarak yeniden inşası için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni plan hazırladı. 4 bin civarında gecekondunun bulunduğu ve yaklaşık 16 bin kişinin yaşadığı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü\'nün hemen yanındaki mahallede kentsel dönüşümü başlatmak için, 6306 sayılı Afet yasası kapsamında 2012 yılında ‘riskli alan’ kararı verilmiş, ancak bu karar Danıştay tarafından iptal edilmişti. Ardından aynı yer 2016 yılında ikinci kez ‘riskli alan’ ilan edilmişti. BOĞAZ SIRTINDAKİ 1 MİLYON 400 BİN METREKARELİK ALANI KAPSIYOR Küçük Armutlu olarak bilinen ve Fatih Sultan Mehmet Mahallesi ile Baltalimanı mahallelerinin bir kısmını kapsayan 1 milyon 400 bin metrekarelik alan için yapılan 1/5 bin ölçekli Nazım ve 1/bin ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 25 Ağustos’ta askıya çıkarıldı. Planları mahallenin muhtarları, mimar ve avukatlarla birlikte incelediklerini söyleyen Baltalimanı Muhtarı Ali Haydar Aslan “Gördük ki bu proje halkın yararına değil, haklı buradan boşaltma amaçlı bir proje” dedi. İmar planları 1 aylık itiraz süresince askıda kalacak. BOĞAZDAN GÖRÜNEN KISIMLARA 4 KAT, ARKA KISIMLARA 5 KAT İstanbul’un incisi Boğaziçi, öngörünüm, geri görünüm ve etkilenme bölgelerinden oluşuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Hazine’ye ait arazilerin bulunduğu Armutlu Mahallesi için hazırlanan planlar geri görünüm ve etkilenme bölgesi olarak ikiye ayrıldı. Her iki bölüm için farklı imar uygulaması planlandı. Buna göre geri görünümde bulunan yerlere “siluet kararlarına uyması kaydıyla” en çok 4 kat ve 12,5 metre yükseklik verildi. Daha geride kalan bölgede ise en çok 5 kat, 15,5 metre yüksekliğinde binaların yapılması için plan hazırlandı. MAHALLE SİL BAŞTAN İNŞA EDİLECEK Yeni planlamada mahallenin büyük bir kısmı rezidans, alışveriş merkezi ve konut gibi yapıların yapılabileceği anlamına gelen ‘ticaret-konut alanı’ olarak belirtildi. Mahallenin kadastral planlaması baştan aşağıya değişti, yollar yeniden çizildi. Mahalleyi doğu-batı aksında kesen 34 metre genişliğinde ana yol açıldı, mahalleyi dik kesen 30’ar metre genişliğinde yollar açıldı. Öte yandan bodrum katlar emsale dahil edilmezken, 2 katı geçmeyecek şekilde sınırlandı. PLANLARA İTİRAZ EDECEKLER Muhtar Ali Haydar Aslan halkı bilgilendirmek için komisyonlar kurduklarını, planları mahalledeki diğer muhtarlar, cami ve cemevi dernekleri, avukat ve mimarlarla değerlendirdiklerini söyleyerek, “Bu projenin halka bir şey kazandırmadığını gördük. Gördük ki bu proje halkın yararına değil. Halkı buradan boşaltma amaçlı bir proje” dedi. Mahallelinin itirazlarını iletmek üzere sürekli muhtarlığa geldiklerini belirten Aslan planlara itiraz edeceklerini duyurdu. Projelerin kapalı kapılar ardında hazırlandığını ve muhtarlıklara konuyla ilgili bilgi verilmediğinden yakınan Aslan, “Planlar hazırlanıyor, uygulanıyor, askıya çıkana kadar bizim haberimiz olmuyor. Muhtarlara neden bilgi vermiyorlar” diye yakındı. “ARAZİNİN RANTI BÜYÜK OLDUĞU İÇİN BU HALKI BURADAN ÇIKARTMAK İSTİYORLAR” Vatandaşların kaygılarını aktaran Aslan, “Lüks binalar yapacaklar ama bu insanlar o binalarda nasıl oturacak? Bir daire iki-üç trilyon olacak. Bu insanlar o rakamları nasıl ödeyecek” diye sordu. Mahalle için daha önce yapılan planları hatırlatan muhtar Aslan, “Üst üste neden bu hataları yapıyorlar, neden bu insanları rahatsız ediyorlar anlamış değilim. Bundan anlağım şey, bu arazinin rantı büyük olduğu için bu halkı buradan çıkartmak istiyorlar” dedi. “BURALARI TIRNAKLARIMIZLA KAZIYA KAZIYA YAPTIK” Kendilerinin konu hakkında bilgilendirilmediğini söyleyen Hakkı Karabulut “Hiçbir devlet yetkisi, hiçbir kurum halka açıklama yapıp olacakları anlatmamıştır. Burada nasıl kalıcı olacağız, ödeyebilecek miyiz bilmiyoruz. Benim varım yoğum bir tek evim. Gidecek bir yerim yok” dedi. 30 yıldır bu mahallede yaşadığını söyleyen ve mahallenin eski günlerini anlatan Arife Engin “Burayı kimseye yıktırmayız. Buraya çamurlu iken geldik, buraları tırnaklarımızla kazıya kazıya yaptık” dedi. İstanbul’daki Fikirtepe ve Sulukule gibi kentsel dönüşümün yaşandığı mahallelerin durumunu hatırlatan Selahattin Turan, “İstedikleri bir taşla iki kuş vurmak. Hem daha güzel evler yapacağız diye kandırıp elimizden evlerimiz almak ikincisi de bağlarımızı koparmak” dedi.