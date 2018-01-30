(Görüntülü Haber) KÜÇÜK AHSEN'E GENÇ FENERBAHÇELİLERDEN FORMA VE ATKI

Haber-Kamera İbrahim EMÜLOSMANİYE, (DHA) Osmaniye\'de Galatasaray taraftarı babasının kendisi ile aynı takımını tutmadığı için gözyaşı döken 5 yaşındaki Ahsen Yıldırım\'a Genç Fenerbahçeliler Grubu (GFB) üyeleri tarafından forma ve atkı hediye edildi. Sosyal medyada büyük ilgi gören görüntülerin ardından Fenerbahçeli taraftarlar, küçük kızın adresine ulaşıp, Yıldırım Beyazıt Mahallesindeki evlerine konuk oldu. Baba Ahmet Yıldızım ile birlikte kapıda misafirlerini ağırlayan Ahsen, sarı lacivertli gurubu görünce büyük sevinç yaşarken, üzerinde ismi yazılı forma ile takımın atkısı hediye edildi. AZİZ YILDIRIM\'A ÇAĞRI Osmaniye Genç Fenerbahçeliler Gurubu Temsilcisi Ercan Yıldırım, Ahsen\'in ulusal kanallarda çıkan haberlerde konu olan Fenerbahçe aşkı kendilerini çok duygulandırdığını belirtti. Kulüp başkanı Aziz Yıldırım ve takım kaptanı Volkan Demirel\'e çağrıda bulunan Yıldırım, şunları söyledi Biz 18 Martta Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde her zaman olduğumuz yerimizde olacağız. İsteğimiz, Ahsen kızımızın da ailesi ile birlikte bu atmosferi görmesi. Umarım bu çağrımıza bir kulak verilir. Minik taraftarımız Ahsen kızımızda bu karşılaşmayı izler. Mutluluktan yerinde duramayan Fenerbahçeli Ahsen Yıldırım ise \'Sarı-lacivert, en büyük Fenerbahçe\' diyerek, misafirlerine teşekkür etti. Baba Ahmet Yıldırım ise o gün videoyu çekmeden önce kızının kendisine \'Baba bizim takım olmamız gerekiyor\' demesi üzerine bunun arkasından bir şey çıkacağını düşünerek cep telefonundan kayıt yapmaya başladığını söyledi. Baba Yıldırım, Ahsen\'in Fenerbahçeli olması tamamen doğal bir şekilde gelişti. Okuldan mı arkadaşlarından mı etkilendi bilemiyorum. Kızımla gurur duyuyorum açıklamasını yaptı. Baba Yıldırım\'ın \'Küçük oğlum Ahmet\'i Galatasaraylı yapacağım\' demesi üzerine minik Ahsen yine \'Hayır Fenerbahçeli olacak\' diyerek itirazda bulunması gülümsemelere neden oldu.