(Görüntülü Haber) Kubbet-üs Sahra'nın benzeri Zonguldak'ta inşa edildi

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- KUDÜS\'te Hz.Muhammed\'in miraca çıkarken bastığına inanılan kayanın üzerine inşa edilen Kubbet-üs Sahra\'nın, mimari olarak benzeri Zonguldak\'ın Kozlu İlçesi\'nde yapıldı. Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, mescitte Aralık ayının ilk haftasında namaz kılmak istediklerini söyledi. Zonguldak Valiliği koordinesinde, Kozlu Belediye Başkanlığı, İl Özel İdaresi, İl Müftülüğü ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla Kubbet-üs Sahra\'nın (Kudüs\'te Müslümanlar ve Yahudiler tarafından kutsal kabul edilen kaya üzerine Emevîler devrinde inşa edilen, ortası kubbeli (sekizgen bina) mimari olarak benzerinin yapımına 1.5 yıl önce başlandı. Sahil Mevkii\'nde yapılan ve mescit olarak kullanılacak bina, Mescid-Aksa\'nın yanında bulunan Kubbet-üs Sahra\'nın benzeri olma özelliği taşıyor. Mescitte, yaklaşık 200 kişi aynı anda ibadet edebilecek. Bahçesine Kubbet-üs Sahra\'nın giriş kemerinin de bulunduğu binanın dış mimarisinde orijinalindeki gibi renkli taş ve mozaik süslemeler kullanıldı. Çevre düzenlemesinin de yapılmasıyla inşaat firmasının Aralık ayı başında binayı teslim etmesi bekleniyor. Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, projede son aşamaya gelinmesinden mutluluk duyduklarını söyledi. Türkiye\'de eşi benzeri olmayan bir eseri Kozlu\'ya kazandırdıklarını ifade eden Başkan Yılmaz, şöyle dedi: \"Zemin etütleri belediyemiz tarafından yapıldı. Hayırseverlerin de katkısı oldu. Dış görüntüsü olarak Kubbet-üs Sahra\'nın aynısı oldu. Türkiye\'de eşi benzeri yok. İlk defa Kozlu\'muzda böyle bir ibadethane oluşuyor. İnşaatımız bitti sayılır. İnşallah Aralık\'ın ilk haftası veya ikinci haftasının ilk cumasını burada kılacağız. İçeride bayanların ayrı, erkeklerin ayrı abdest alabilecekleri yerler mevcut. İçerisi de çok güzel oldu. Kozlu\'muza ve Türkiye\'mize hayırlı olsun. Gerçekten anlam yüklü bir mescit. Oraya gidemeyen insanların özlemeni gidereceği bir mescit oldu.\"