(Görüntülü Haber) KTÜ'de Kazım Koyuncu'yu anmaya izin verilmemesine tepki

Osman ŞİŞKO/TRABZON, (DHA)- KARADENİZ Teknik Üniversitesi’nde (KTÜ) bir grup öğrenci, Karadenizli sanatçı Kazım Koyuncu’nun ölüm yıl dönümü için kampüs içerisinde yapmayı planladıkları programa izin verilmemesini yürüyüşle protesto etmek istedi. Yürüyüşlerine izin verilmeyip özel güvenlik görevlileri tarafından çembere alınan öğrenciler tulum ve gitar eşliğinde merhum sanatçının şarkılarını seslendirerek tepkilerini gösterdi. KTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi önünde toplanan KTÜ Öğrenci Kolektifi mensubu yaklaşık 50 kişilik öğrenci grubu, Karadenizli sanatçı Kazım Koyuncu’nun ölüm yıl dönümü için kampüs içerisinde yapmayı planladıkları programa izin verilmemesini protesto etmek için Rektörlük binasına yürümek istedi. Trabzonspor forması giyen, ‘Kazım seni seviyoruz’ yazılı pankart taşıyan grubun yürüyüşüne, yaklaştıkları Makine Bölümü önünde barikat kuran özel güvenlik görevlilerince izin verilmedi. Grubun önünü kesen özel güvenlik personeli, izinsiz yürüdükleri ve yolu trafiğe kapattıkları gerekçesiyle öğrencileri uyardı, yürüyüşlerine son vermelerini istedi. Yaşanan tartışmalar sırasında araç trafiğine kapanan yolu açmak için grubun kaldırıma çıkması için özel güvenlik tarafından öğrencilere müdahale edilmesiyle gerginlik yaşandı. Kısa süreli gerginliğin ardından kaldırıma yöneltilen grup özel güvenlikçilerce etrafı sarılarak çembere alındı. Yürümekte ısrar eden grupta yer alan bazı öğrencilerin çemberi aşarak Rektörlük binasına koşmak istemesi üzerine öğrenci ve özel güvenlik arasında kovalamaca yaşandı. SES SİSTEMLERİ KAPATILDI Yaşanan kovalamaca sonrası dağılan grup rektörlük binası yanında yer alan kütüphane önünde toplandı. Yürüyüşlerine izin verilmeyen öğrenciler yanlarında taşıdıkları seyyar ses düzeneğinden merhum sanatçı Kazım Koyuncu’nun şarkılarını çalmak istedi. Ses üzerine bölgeye yönelen özel güvenlik çalışanları uyarılarına rağmen kapatılmayan ses sistemini, kütüphanedeki diğer öğrencilerin rahatsız olduğu gerekçesiyle gruba müdahalede bulanarak kapattı. Öğrenciler, ses sisteminin kapatılmasıyla bulundukları ve siyah bantla çevreleyip işaretledikleri alana sandalye üzerine ‘61 Kazım Koyuncu’ yazılı Trabzonspor forması ve kırmızı gül bıraktı. Grup, tulum ve gitar eşliğinde Koyuncu’nun bazı şarklılarını seslendirerek dağıldı.