(Görüntülü Haber) KTB :Terör kurbanlık hayvan fiyatlarına yansıyor

Oktay ENSARİ - Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, DHA Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlü, yem fiyatlarının pahalı olduğunu, besicilerin büyük ve küçükbaş hayvanlarını otlaklara ve meralara terör yüzünden çıkaramadığı için girdilerin kurbanlıklara yansıdığını söyledi Kurban bayramı öncesi değerlendirmelerde bulunan Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlü, vatandaşların kulağında küpe bulunmayan hayvanlarını kurbanlık olarak almamasını istedi. Küçükbaş hayvanlıkların canlı kilosunun 18-20, büyükbaş hayvanların ise 18-19 TL?den satıldığını söyleyen Ünlü, yem fiyatlarının kurbanlıklara yüzde 40-45 oranında yansıdığını belirterek, şöyle konuştu: TERÖR YÜZÜNDEN YEM FİYATLARI ARTTI Son yıllarda terör nedeniyle besiciler ve çiftçiler büyük ve küçük baş hayvanlarını otlaklara ve meralara terör nedeniyle çıkaramadığı için et fiyatları aldı başını gitti. Yaylım yapılamıyor. O nedenle yabancı ülkelerde et fiyatları düşük. Bu yıl kurbanlıklarda geçen yıllara oranla yüzde 30\'luk artış var. Bunun nedeni ise, besinin az olması, yem fiyatlarının girdilere olumsuz yansıması, dışarıdan gelen ithal hayvan sayısının yeterli olmamasıdır. Ortalama bir koyun 800 ila bin 100 TL arasında, büyükbaşta hisse fiyatları ortalama olarak bin 500 TL\'den başlıyor diye konuştu BAKAN FAKIBABA\'YI DESTEKLİYORUZ Gıda , Tarım ve Hayvancılık bakanı Eşref Fakıbaba\'nın satılamayan kurbanlıkların Et ve Süt Kurumu tarafından fiyatının üzerinde satın alacağı açıklamasının besicileri bir nebze olsun rahatlattığına vurgu yapan Şaban Ünlü, vatandaşların kurbanlık olarak kestiği hayvanların etlerini en az bir iki gün dinlendirdikten sonra parçalayıp, kıymaya dönüştürmelerini aksi takdirde ette ekşime ve yeşerme olacağına dikkat çekerek, sözlerini şöyle tamamladı : SUCUK YAPMAYIN Bazı vatandaşların ısrarla kurbanlıkların etlerini sucuk olarak değermlendirdiklerini görüyoruz. Sucuk yerine, baharatla buluşturup sucuk içi veya sucuk içi köfte yapabilirler. Kurbanlıkların etlerini kesilir kesilmez yemeyin. En azından 1-2 gün buzdolabında beklettikten sonra kıyma veya parça haline getirin. Gelişi güzel yerlerde örneğin oto tamircilerinde, büfelerde, bakkallarda kesinlikle paslı ve yılda bir kez kullanılan makinalarda et çektirmeyin. Kurbanlıklarınızı ehil olmayan, yaka kartı bulunmayan kişilere kestirmeyin