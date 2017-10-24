(Görüntülü Haber) Kronik hastalığı olan miniklere sosyal yaşam alanı sağlayan proje büyüyor: 2 bin çocuğa ulaşıldı

Betül KARABACAK/Özgür KUMANOVALI-İSTANBUL, (DHA) - HAYATA Renk Ver Derneği\'nin 4 yıldır yürüttüğü ve İstanbul Valiliği ile Nişantaşı Üniversitesi\'nin destekçisi olduğu Sosdes Projesi\'ne ilgi var. Bu zamana kadar yaklaşık 2 bin çocuğa ulaşan proje ile tamamen gönüllü olarak hastanelerde uzun süreli kronik hastalık tedavisi gören çocuklara sosyal yaşam alanı sunuluyor. Proje kapsamında gönüllü eğitimci olmak isteyenlere eğitimler veriliyor. Şimdiye dek üniversite öğrencileri dahil yaklaşık 700 kişiye eğitim verildi. Ayrıca yaklaşık 200 gönüllü eğitmen ile hastanelerde aktif olarak çalışılıyor. Projenin gönüllülere verilen eğitim ayağının dördüncüsü haftasonu Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1353 NeoTech Kampüsü\'nde gerçekleşti. \"Özellikle toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik yapılan çalışmaları destekliyoruz\" diyen İstanbul Valiliği İl Sosyal Etüt Proje Müdür Vekili Harun Yaman, \"Burada bugün İstanbul Valiliği desteğiyle, Nişantaşı Üniversitesi ev sahipliğinde Hayata Renk Ver Derneği\'nin süreyen hastalığı olan çocuklara yönelik eğitimde gönüllü olacak kişilere atölye çalışmaları düzenliyoruz. Bugün öncelikle projenin tanıtımı yapıldı. Çocuklara sanatla, oyunla, terapi ve hastanede yapılabilecek çeşitli etkinlikler yapılacak. Özellikle ebru sanatı gibi, oyunla terapi gibi çalışmalar olacak. Burada gönüllü üniversite öğrencileri var, öğretmenler var, psikologlar var. Derneğin bu alandaki takım liderleri ve psikologlarla birlikte bir atölye çalışması gerçekleştirilecek\" diye konuştu. Bu konuda bilinç uyandırmak ve kronik hastalık tedavisi gören çocuklara ulaşabilecek etkin insanlar yetiştirmek amacında olduklarını söyleyen Hayata Renk Ver Derneği Kurucu Başkanı Melek Okur İleri de şöyle konuştu: \"Biz dernek olarak 4 yıldır hastanelerdeki çocuklara psikososyal destek vermek için tamamen gönüllü olarak onlarla buluşuyoruz. Bugün de burada dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Sosdes eğitiminde gelen gönüllülere çocukla iletişim kurma, kendini koruma, hijyen kuralları ve çocuklarla nasıl aktiviteler gerçekleştirilebileceğine dair atölyeler gerçekleştireceğiz. Bu faaliyetimizin birkaç amacı var. Biri, hasta çocuklarla ilgili bir farkındalık uyandırmak ve bunu yaygınlaştırmak. Bir diğeri de bilinçlendirmek ve çocuklarla buluşabilecek yetkin insanlar yetiştirmek. Üniversite öğrencileriyle birlikte bu zamana kadar yaklaşık 700 kişiye eğitim verdik. Bunlardan yaklaşık 200 kişiyle gönüllü olarak hastanelerde aktif olarak çalıştık. Üniversite öğrencileri, öğretmenler ve psikologlarla çalışıyoruz. Hastanelerde çocukların sadece çocuk olduğu, hasta olmadığı sınıflar yapıyoruz. Umuyorum yakın dönemde çok daha geniş kitleye ulaşabileceğimiz bir projemiz başlayacak. Bütün hastanelerde olacağız. Yine haftasonlarında hastanelerde çocuklarla buluşuyoruz, oyun oynuyoruz. Oyunla iyileştiriyoruz. Kütüphaneler kuruyoruz ve farkındalık için çevrede bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 2 bin çocukla ilgilenmiş oluyoruz ki bunlar gelip gidenler değil sürekli programımıza devam eden çocuklar.\" Projede gönüllü olarak çalışmak isteyenlerin neler yapabileceği hakkında bilgi veren Nişantaşı Üniversitesi Rehberlik ve Kariyer Daire Başkanı Nazik Kösegil ise şunları söyledi: \"Hayata Renk Ver Derneği\'nin web sitesinde gönüllüler için bir başvuru alanı bulunuyor. Her başvuru kabul edilmiyor. Özel ve önemli bir durum olduğu için dernek yetkililerinin incelediği ve onay verdiği kişiler gönüllü eğitici olarak programlara dahil olabiliyorlar. Ve tüm eğitimleri geçtikten sonra ancak kanserli çocuklarımızla çalışabiliyorlar. Dernek süreci ve projeyi çok dikkate alıyor. Nişantaşı Üniversitesi olarak biz de İstanbul Valiliği\'nin hamilinde yürütülen bu projenin artı destekçisi olduk. Bundan sonra da bu desteklerimiz devam edecek. Özellikle atölye çalışmalarında alanlarımızın kullanımı, öğrencilerimizin gönüllü olarak çalışmalara katılmasıyla ilgili destek ve önerilerimiz devam ediyor.\"