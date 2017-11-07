(Görüntülü Haber) Kravat bağlama şampiyonu kendi rekorunu egale etti

FATİH TURAN/DHA YURT dışında birçok ülkede katıldığı yarışmalarda 2 saniyede bağladığı kravatla birincilikler elde eden Sebahatin Kara, geliştirdiği teknikle rekorunu egale ederek 1 saniye 25 salisede kravat bağlıyor. Elleri arkada da aynı performansı göstererek kısa sürede kravat bağlayan Kara, daha önce başvurup netice alamadığı Guinnes Rekorlar Kitabı?na da yeniden başvurmaya hazırlanıyor. Edirne\'de tekstil işiyle uğraşan ve yurt dışında birçok ülkede katıldığı kravat bağlama yarışmalarında şampiyon olan Giresunlu Sebahattin Kara, Trabzon\'un Akçaabat İlçesindeki Sera Gölü\'nde ziyaretlerde bulundu. Ziyaret sırasında göl çevresinde yer alan bir restorana ait garsonların kravatını bağlayan Kara, kravat bağlamasındaki hızlılığı nedeniyle görenleri şaşkına çevirdi. ELLER ARKADA KRAVAT BAĞLIYOR Kendine özgü geliştirdiği teknikle daha önce 2 saniyede bağladığı kravatla dünya şampiyonluğunu elde eden Kara, kendini geliştirerek bu süreyi 1 saniye 25 saliseye indirdi. Daha önce Brezilya\'nın ünlü Rio Karnavalı\'na ve Türkiye\'de bazı televizyon kanallarındaki yetenek yarışma programlarına da katılan Kara, 2 saniyenin altında bağladığı kravatlarının yanı sıra şimdi ise elleri arkada da kravat bağlayabiliyor. HIZINA KİMSE YETİŞEMİYOR Kravat bağlamadaki hızı nedeniyle dikkat çeken Kara, hızına kimsenin yetişemediğini söyledi. Kravat bağlamada kendisini bir film setinde keşfettiğini anlatan Kara \"Bu benim kravat bağlama stilim. Dünyada bir ilk olduğum için kendimle gurur duyuyorum. Kendimi bir film setinde keşfettim. Sette milletvekili rolünde oynayanlar için 60-65 tane kravatın bağlanması lazımdı. \'Kravat bağlamayı bilen var mı?\' dediler. O güne kadar pekte kravat bağlamayı bilmiyordum. O sırada biri ayağına koyduğu kravatı 1 saatte bağlamaya çalışıyor. Bende elimle bağlayıp bağlayıp atıyordum kenara. Ben bile farkında değildim. Bir baktım ki herkes ağzı açık bana bakıyor. Sonra bende bir baktım ki bayağı hızlıymışım. Şimdi de kimse hızıma yetişemiyor\" dedi. BOĞULMA RİSKİ YOK Bağladığı kravatlarda boğulma riski olmadığını da dile getiren Kara \"Kendimi bu konuda geliştirdim. 2 saniyede kravat bağlayarak dünya birincisi oldum. Şimdi 2 saniyenin altına düştüm. 1 saniyenin de altına düşmek için çalışıyorum. Onu da ilerleyen zamanda gösteririm inşallah. Bağladığım kravatlarda boğulma riski yoktur. Olası bir kavga anı, ya da arabada kaza anında bir yere sıkıştığında kravat kendiliğinden çözülür. Bağladığım bu kravat nereden çekilirse çekilsin çekenin elinde kalır\" diye konuştu. YENİDEN GUİNNES\'E HAZIRLANIYOR Amerika, Fransa, Japonya ve Almanya gibi ülkelerde düzenlenen yarışmalarda 2 saniyede bağlayabildiği kravatla birincilik elde eden Kara, daha önce başvurduğu ancak bir netice alamadığı Guinnes Rekorlar Kitabı?na yeni bir başvuruda da bulunacağını, bunun için de çalışmalarını sürdüğünü sözlerine ekledi.