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Dünya

(Görüntülü Haber) Kraliçe Rania'dan Rohingya Müslümenları için acil çağrı

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Ekim (DHA) - Ürdün Kraliçesi Rania al Abdullah, Rohingya Müslümanlarına karşı yapılan ayrımcılığı kınadığını söyledi ve uluslararası toplumu "acilen harekete geçmeye" çağırdı

23 Ekim 2017 21:45

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Ekim (DHA) - Ürdün Kraliçesi Rania al Abdullah, Rohingya Müslümanlarına karşı yapılan ayrımcılığı kınadığını söyledi ve uluslararası toplumu \"acilen harekete geçmeye\" çağırdı. Bangladeş\'in Cox Bazar bölgesindeki Kutupalong Sığınmacı Kampı ziyareti sonrası bir basın toplantısı düzenleyen Kraliçe Rania, \"Rohingya Müslümanlarına karşı yürütülen şiddete\" karşı \"evrensel eylemsizliği\" kınarken, uluslararası topluma \"hızlı ve etkili\" bir çözüm çağırısı yaptı. Kraliçe basın açıklamasında, \"Bütün dünyanın gözü önünde, Rohingya Müslüman azınlıklarına karşı yapılan zulüm ve ayrımcılık, insani ve uluslararası yasaların prensipleri dikkate alınmadan devam ediyor. Müslüman azınlıkların bu kötü durumları neden görmezden geliniyor, bu işkencenin devam etmesine neden izin veriliyor, diye sorulması gerekiyor\" dedi. Kutupalong Sığınmacı Kampı\'nda Kraliçe Rania ile görüşen sığınmacılar, evlerinde \"karşı karşıya kaldıkları zulüm ve aynı zamanda aşırı kalabalık olan kamptaki yetersizlikler\" hakkında konuştu. Sığınmacıların yaşadıklarını \"akıl almaz bir şiddet\" olarak tanımlayan Kraliçe Rania, \"yetim kalan çocuklar, şiddet gören kadınlar, ölen aile üyeleri ve yakılan köyler\" hakkında konuştu. Kraliçe, \"Buraya gelmeden önce kendimi çok zor durumlara karşı hazırlamıştım fakat bugün burada dinleyip tanık olduğum her şey çok üzücü ve içler acısı\" dedi. Kraliçe Rania, basın açıklamasının sonunda Bangladeş hükümeti ve halkına \"merhamet, nezaket ve cömertlikleri\" için teşekkür ederken, Birleşmiş Milletler Sığınmacı Yüksek Komiserliği (United Nations High Commisioner for Refugees/UNHCR), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (United Nations International Children\'s Emergency Fund/UNICEF) ve Uluslararası Kurtarma Komitesi (International Rescue Committee/IRC) olmak üzere, destek veren bütün insani yardım kuruluşlarına teşekkür etti. Kraliçe Rania\'nın Bangladeş ziyareti, Cenevre\'deki Rohingya Sığınmacı Krizi Yanıt Planı (Rohingya Refugee Crisis Respose Plan) ile çakıştı. Plana göre, Şubat 2018\'e kadar 1.2 milyon insan için 434 milyon dolar toplanması beklenirken, şu ana kadar fonun sadece yüzde 26\'sının toplandığı belirtildi. UNCHR\'nin Üst Düzey Acil Durum Koordinatörü Louise Aubin, \"Bu ziyaret, Bangladeş hükümeti ve halkının inanılmaz cömertlik ve merhametlerine dikkat çekerken, hızla büyüyen sığınmacı krizine olan desteği arttırıyor\" dedi. (Fotoğraflı)

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