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(Görüntülü Haber) Kozan'a şehit ateşi düştü

Yaşar KORKUSUZ/KOZAN,(Adana), (DHA) - AĞRI'nın Doğubeyazıt İlçesi'nde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen 33 yaşındaki Uzman Jandarma Mehmet Bolat'ın memleketi Adana'nın Kozan İlçesi'ndeki baba evine ateş düştü

30 Eylül 2017 12:43

Yaşar KORKUSUZ/KOZAN,(Adana), (DHA) - AĞRI\'nın Doğubeyazıt İlçesi\'nde PKK\'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen 33 yaşındaki Uzman Jandarma Mehmet Bolat\'ın memleketi Adana\'nın Kozan İlçesi\'ndeki baba evine ateş düştü. Şehidin, Velicanlı Köyü\'ndeki baba evine gelen askeri heyet, acı haberi baba Nazmi Bolat ve anne Ayşe Bolat\'a verdi. Oğullarının şehit olduğu öğrendikten sonra fenalaşan Bolat çiftine, hazırda bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Şehidin baba evi ve sokağına Türk bayrakları asılırken, acı haberi alan yakınları ise taziye için eve akın etti. 21 Ağustos\'ta evlendiği belirtilen şehidin, 9 yıllık asker ve 5 kardeşten 4\'üncü olduğu öğrenildi. Şehidin en son Kurban Bayramı\'nda memleketine geldiği bildirilirken, yaklaşık 3-4 gün önce ailesini aradığı ifade edildi. Şehidin cenazesi, yapılacak törenin ardından memleketinde toprağa verilecek.

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