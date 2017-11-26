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Ekonomi

(Görüntülü Haber) Kozalaklardan tohum çıkarma, gelir kapısı oldu

Haber-Kamera Ahmet KORKMAZADIYAMAN,(DHA)Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesi?ne bağlı Yaylacık Köyü'nde, sedir ağacı kozalaklarından tohumları ayıklayarak ailelerinin geçimine katkı sunuyor

26 Kasım 2017 19:54

Haber-Kamera Ahmet KORKMAZADIYAMAN,(DHA)Adıyaman\'ın Gölbaşı İlçesi?ne bağlı Yaylacık Köyü\'nde, sedir ağacı kozalaklarından tohumları ayıklayarak ailelerinin geçimine katkı sunuyor. Tarıma elverişli arazinin pek olmadığı 70 hanelik Yaylacık Köyü\'nde vatandaşlar, Adıyaman Orman İşletme Müdürlüğü tarafından getirilen sedir ağacı kozalaklarından tohum çıkarıyor. Sulanan kozalaklardan çıkarılan tohumlar, yeniden Adıyaman Orman İşletme Müdürlüğü?ne teslim ediliyor. Köylüler, günlük 60 lira yevmiye ile çalışarak aile geçimlerine katkı sağlıyor. Yaylacık Köyü Muhtarı Bilal Kaydu, tohum ayıklamanın 60, 40 gün sürdüğünü belirterek, Yaylacık Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak Adıyaman Orman İşletme Müdürlüğü?nden temin edilen sedir ağacı kozalaklarının tohumlarını ayrıştırıyoruz. Kozalakları önce yere sererek gündüz suluyoruz, sonra tohumunu ayrıştırıyoruz. Bunlar, daha sonra çalışanlarımızca torbalandıktan sonra Adıyaman?a gönderilip, işçiler tarafından toprakla buluşturuluyor. Her aileden bir kişi bu işte çalışmaktadır dedi.

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