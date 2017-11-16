(Görüntülü Haber) Köyüne dönen çiftçiye 6'şar düve

KARS, (DHA)- GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı\'nın başlattığı \'Genç Çiftçiler Projesi\' kapsamında, Kars\'ta yaşayan orta ve dar gelirlilerle köylerine dönen çiftçilere 6\'şar düve dağıtıldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Hüseyin Düzgün, bakanlığın 2 yıldan bu yana süren \'Genç Çiftçiler Projesi\' kapsamında, yetiştiricilerin desteklenmesinin amaçlandığını belirterek, 8-10 aylık düvelerin dağıtımını yaptıklarını söyledi. Proje ile boşalan ahırların dolduğunu hem de göç edenlerin köylülerine dönüp, üretime devam etmelerinin sağlandığını dile getiren Düzgün, şöyle dedi: \"Proje, üretimimizi artırmaya, çiftçimizi kazandırmaya yönelik. Özellikle de orta ve dar gelirli çiftçilerimize sağlanan bir proje. Bu manada, bu yıl için biz, 218 yetiştiricimize küçükbaş, büyükbaş, kanatlı, arıcılık ve bitkisel üretim olarak desteklemede bulunduk. Bu, 30 bin TL\'lik bir projeydi. Büyükbaş olarak da toplamda 130 kişi başvurdu. 8-12 aylık 780 adet genç düveyi çiftçilerimize, 6\'şar adet dağıtıyoruz. Bu projeden yararlanan orta ve dar gelirli çiftçilerimiz, bu hayvanlara bakacaklar. Ahırlarında varsa 1-2 hayvanla artırmış olacak yoksa yeniden ahırlarını doldurarak köylerinde üretmeye başlayacaklar. Gelir kazanacaklar ve kazançlarını artıracaklar.\" Hayvanların alındıktan sonra sigortalanacağını anlatan Düzgün, şunları söyledi: \"Bu hayvanları aldıktan sonra önce sigortalatacaklar. Sigortalattıktan sonra belki 3-5 ay gibi kısa süre içinde iyi bakarsa zaten bunlar kızgınlığa gelip, tohumlanacak ve her geçen yıl inşallah, hayvanlarını artırarak, ahırlarını dolduracaklar. Gelirlerine gelir katıp, kazançlarını artıracaklar. Böylelikle köylerinde üretim yapan mutlu çiftçilerimizin inşallah sayılarını bu şekilde artırmış olacağız. Seneye de inşallah, aynı şekilde devam edeceğiz. Bugün merkezdeki köylerimizde 24 aileye dağıttık. Toplamda da 130 aileyi ilçelerimiz dahil merkezdeki tüm köylerimize dağıtımı yapacağız. İnşallah başta şehrimiz olmak üzere ülkemize hayırlar getirmesini, çiftçilerimizin kazançlarının artmasını ve bereketli olmasını temenni ediyorum.\" Merkez Kozluca köyünden gelen Aylin Baransel ise \'Genç Çiftçiler Projesi\'yle ilgili \"Genç Çiftçi Projesi\'ne başvurdum. Sağ olsun devletimiz, bize bu hakkı tanıdı. Bugün de hayvanlarımızı almaya geldik. İnşallah aldığımız bu düvelerle birlikte hayvancılığı daha da geliştireceğiz. 6 adet hayvana yaklaşık 3 bin TL para yatırdık. 3 yıl satmamak ve sigortasını yapmak kaydıyla bunlar verildi. Köy yerinde oturuyoruz, mecburen uğraşacağız. Teşekkür ediyorum devletimize\" diye konuştu. Proje sayesinde İstanbul\'dan merkez Yalçınlar köyüne geri döndüğünü söyleyen Songül Yakın da \"Proje, çok iyi. Büyük umutlarla gittiğimiz İstanbul\'da insanın doğup, büyüdüğü yerden iyisi olmadığını gördük\" dedi