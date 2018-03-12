(Görüntülü Haber) Köyündeki çiftlikten Japonya'ya somon ihraç ediyor

Muhammet KAÇAR -Aytekin KALENDER RİZE,(DHA) Rize\'nin Fındıklı ilçesinde girişimci Hasan Akkuzu, 8 yıl önce Çağlayan köyünde 10 bin yavru alabalık alarak kurduğu çiftliğinde tek başına Karadeniz somunu üretimine başladı. İlerleyen dönemde işini geliştiren havuz ve balık sayısını artıran Akkuzu, yılda 5 bin ton somon balığı üretimi seviyesine ulaştığı çiftliğinde 60 kişiye iş verdi. Yurt dışına açılan ve Japonya, ABD, Kanada, Rusya, Katar ve Suudi Arabistan\'ında yer aldığı ülkelere yıllık 5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmeye başlayan Akkuzu, Japonya\'nın yıllık somon balığı ihtiyacının bir miktarını karşılar hale geldi. Rizeli girişimcinin ürettiği Karadeniz somunu, Japonların ünlü yemeği Suşi\'nin vazgeçilmez tadı oldu. ABD\'de yaşayan ve özel bir şirkete genel müdür olarak çalışan Hasan Akkuzu özlemini duyduğu köy hayatı için 8 yıl önce memleketi Rize\'nin Fındıklı ilçesinde yeşil doğası ile ünlü Çağlayan köyüne geri döndü. Çağlayan deresinin kenarında alabalık üretim çiftliği kuran Akkuzu, aldığı 10 bin yavru alabalıkla tek başına Karadeniz somunu üretimine başladı. İlerleyen dönemde işini geliştiren, havuz ve balık sayısını artıran Akkuzu, yılda 5 bin ton somon balığı üretimi seviyesine ulaştığı çiftliğinde aralarında su ürünleri mühendislerinin de yer aldığı 60 kişiye iş verdi. Her gün 15 ton yem tüketilen, TIR\'ların yem taşıdığı çiftliğinde tanesi 5 kiloya ulaşan Karadeniz somonu üreten ve Türkiye geneline dağıtım ağı kuran Akkuzu, ihracat için arayışa başladı. JAPONYA\'YA 5 MİLYON DOLARLIK İHRACAT Türkiye\'de balık tüketiminin düşük olduğunu değerlendiren ve dünyada somon yetiştiriciliğini araştıran Hasan Akkuzu, hangi ülkelere ihracat yapabileceği üzerine çalışma yaptı. Japonya\'nın somon ihtiyacını karşıladığı Norveç\'ten alımı durdurduğunu öğrenen Akkuzu, gittiği bu ülkede ihracat bağlantıları kurdu. Türkiye\'den ilk kez Japonya\'ya somon ihracatını gerçekleştiren isim olan Akkuzu, geçen yıl bin ton dolayında ihracat yaptığı ülke ile bu yıl 5 bin tonluk anlaşma yaptı. Çiftliğinde üretilen somonlar TIR\'larla gönderildiği Antalya\'daki fabrikalarda ayıklanıp işlendikten sonra Japonya\'ya gönderiliyor. Bu ülke ile yıllık 5 milyon dolar ihracat gelirine ulaşan Akkuzu yeni hedefini 20 milyon dolar olarak belirledi. İhracat pazarını genişletmeyi hedefleyen Akkuzu, Japonya\'nın yanı sıra ABD, Kanada, Rusya, Katar ve Suudi Arabistan\'la anlaşmalar yaptı. SOMON SUŞİ\'NİN VAZGEÇİLMEZ TADI OLDU Kurduğu bağlantılarla Japonya\'ya yıllık 5 bin ton Karadeniz somonu ihracatı gerçekleştiren Hasan Akkuzu,bu ülkenin yıllık somon balığı ihtiyacının bir miktarını karşılar hale geldi. Rizeli girişimcinin ürettiği Karadeniz somunu , Japonların ünlü yemeği Suşi\'de kullanılıyor. Norveç somonundan vazgeçen Japonlar Karadeniz somonunu beğenerek tüketiyor. Ülkede sevilen lezzetler arasına giren Karadeniz somonu Japonların ünlü yemeği Suşi\'nin vazgeçilmez tadı oldu. \'KAZANCIMIZ YERLİ VE MİLLİ\' Tek başına kurduğu çiftliğinde 60 kişi ile birlikte çalıştığını anlatan Rizeli girişimci Hasan Akkuzu, 5 milyon dolarlık ihracatı köyündeki çiftlikten yaptığını belirterek elde ettikleri kazancın yerli ve milli olduğunu söyledi. Başarısını kaç kişi ile çalıştığı ve ne kadar ihracat yaparak ülkeye sağladığı katkı ile ölçtüğünü belirten Akkuzu, İleride kendi balık işleme fabrikamızı kurarak daha fazla kişiye iş vermek istiyorum. Milyonlarca lira ihracat girdisinin ülkemize gelmesini sağlamak amacındayım. Bu amaçla kendime bu yıl 20 milyon dolar ihracat hedefi koydum dedi. \'KARADENİZ SOMONU TÜKETİLSİN\' Dünyanın bir çok yerinde Norveç\'te üretilen somonların tüketildiğini kaydeden Hasan Akkuzu, Bizim ürettiğimiz somon ise Norveç\'in ürettiği somondan daha kaliteli. Bunu bizden somon alan Japonlar söylüyor. Türkiye olarak yılda 12 bin ton somonu Norveç\'ten alıyoruz. Piyasada 40 lira 50 liradan halkımız bu somonu alıp tüketiyor. Vatandaşlarımız Norveç somonunu tüketmesin, daha kaliteli olan Karadeniz somonunu tercih etsin diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu. HES TEHLİKESİNE DİKKAT ÇEKTİ Alabalık çiftliğini işlettiği Çağlayan deresi üzerine Hidroelektrik Santral (HES) kurulmak istendiğini hatırlatan ve bunun işletmesine zarar vereceği endişesi taşıdığını belirten Hasan Akkuzu şunları dedi Bu derelerde HES yapılması için girişim var. Biz derelerden sadece enerji değil başka alanlarda da para kazanılabileceğini gösterdik. HES\'de yatırım aşamasından sonra 1 kişi çalışırken alabalık çiftliğinde yüzlerce kişinin çalışabileceğini herkes gördü. Devlet büyüklerimizden bu derede HES yapımı girişimlerinden vazgeçilmesini istiyorum. Enerji elbette gerekli ve santral yapılabilecek başka alanlar var. Biz bu derelerde yüzlerce kişiye istihdam sağlayarak ülkemize ihracat girdisi sağladık. HES kurup dereyi yok ederek kazanacağımız parayı Norveç\'e vererek soman ithalatı yapmak zorunda kalırız. Enerji üreterek kazanacağımız para sonrasında ithalat yapılarak yurt dışına gitmesin