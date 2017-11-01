(Görüntülü Haber) Köyünde kaldı, aldığı hibeyle mantar üretim tesisi kurdu

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT S(Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR\'in Edremit ilçesinde yaşayan Arzu Ayyıldız (30), köyünde yaşama sözüne karşılık, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı\'ndan hibe desteği aldı. Ayyıldız, bakanlığın projesi kapsamında aldığı 30 bin lira hibeyle Zeytinli Mahallesi\'nde tesis kurarak, istiridye mantarı yetiştirmeye başladı. Balıkesir\'de çiftçilik yapan Ayyıldız, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı\'nın 2017 yılı \'Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı\' kapsamında köyünde yaşayacağı sözüne karşılık devletten 30 bin lira hibe desteği aldı. Bu parayla kırsal Zeytinli Mahallesi\'nde ailesine ait tarım arazisinde mantar üretim tesisi kuran Ayyıldız, ağabeyi Mehmet Ayyıldız ile birlikte istiridye mantarı yetiştirmeye başladı. Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ve Edremit İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Recep Budak, Ayyıldız\'ın yüzde 50 devlet desteğiyle kurduğu mantar üretim tesisini ziyaret etti. Ayyıldız\'ın üretimini yerinde görüp, incelemelerde bulunmak amacıyla tesise geldiklerini söyleyen Kaymakam Sırmalı, \"Genç çiftçimiz, çok güzel istiridye mantarı üretmiş. Bu başarılı çalışmanın diğer çiftçilerimize ve tüm kadırlara örnek olmasını diliyorum. Zeytinimiz, zeytinyağımız ön planda; ama özellikle tarım ürünlerinin çeşitlendirilmesi açısından bu tür girişimlere ihtiyacımız var. İstiridye mantarı, pazarı olan bir ürün. Sağlıklı bir ürün. İnşallah bu sayının önümüzdeki sene artmasını diliyoruz. Edremit, arazi varlığı olarak iklim olarak tarım ürünleri yetiştirmeye müsait bir ilçe. Biz de ilçemizde bu alternatif tarım ürünlerini artırmayı hedefliyoruz\" diye konuştu. \'İSTİRİDYE MANTARI, VİTAMİN DEPOSU\' Ailesine ait tarım arazisinin boş duran bölümünü değerlendirmek için mantar üretim tesisi kurduğunu belirten Ayyıldız, \"Bana yardımcı olan mantar şirketi sayesinde bu işi yapmaya karar verdik. 30 bin lira, hibe kazandım ve 1 ay içerisinde tarafımıza ödeme gerçekleşti. Bu işe 30 bin lira ile başladım. İstiridye mantarı, aynı zamanda et mantarı olarak da biliniyor. Diğer mantarlara oranla daha vitaminli. Yetişme koşullarına gelince, nemli bir ortamı seviyor. Sisli ve ılık ortamda yetişiyor\" dedi. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özbudak ise \'Genç Çiftçi Destekleme Programları\'nda koyunculuk, arıcılık ve büyükbaş desteklerinin de yer aldığını belirterek, istiridye mantarının daha az tercih edildiğini söyledi. İstiridye mantarının çok tanınan bir ürün olmadığını dile getiren Özbudak, şöyle konuştu: \"İstiridye mantarı; İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyükşehirlerde tanınan bir ürün. Burası, tüketim ve üretim açısından yetersiz. Akademik anlamda, üzerinde çalışılmış bir ürün de değil. 3-5 üniversitede, mantar ve mantarcılık bölümü var; ama daha da yaygınlaşacağına inanıyoruz. Genç çiftçimizin kendi çabaları, şu ana kadar güzel. Geri dönüşleri de çok güzel. Bakanlığımıza, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz ve kendilerini de kutluyoruz.\" MANTARI TANITACAKLAR Hibe desteğiyle tesis kuran çiftçinin ağabeyi Mehmet Ayyıldız ise kardeşiyle birlikte bu işi büyütmeyi düşündüklerini belirterek, \"Tabi ki piyasanın bu mantarı, tanıması gerekli. İnsanlar, bu ürünü tanımadığı için çekimser kalıyorlar. Mantarı tanıtmanın savaşını veriyoruz şu anda. Güzel bir ürün. Yapmak isteyenlere de tavsiye ederiz\" dedi.