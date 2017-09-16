(Görüntülü Haber) Köylülerin yoldan kalkan toz tepkisi

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Bayramiç ile Çan İlçesi\'ni birbirine bağlayan karayolu üzerinde kurulu Çiftlik Köyü\'nün sakinleri, yerleşimin girişinden itibaren 2 kilometrelik asfalt yolun yol yapım için söküldüğünü ancak, çalışmanın durdurulduğunu, topraktan kalkan tozun köyü yaşanamaz hale getirdiğini söyledi.



İl Özel İdaresi tarafından 2016\'da ihale edilmesin ardından, özel bir şirket tarafından Bayramiç-Çan Karayolu\'nun asfaltlanması ve genişletilmesi için yol yapım çalışmaları başladı. 1.5 yıllık çalışma süresince ihaleyi alan firma, 40 kilometrelik yolun 3 kilometrelik bölümünde asfaltlama ve genişletme çalışması yaptı. Karayolu üzerinden geçen Çiftlik Köyü\'nün yolundaki 2 kilometrelik asfalt ise söküldü anca,k sonrasında herhangi bir çalışma yapıldı. Köyün giriş ve çıkışından itibaren kazınan asfalt nedeniyle burası toprak yola dönüştü. Çalışmayı yapan firma ise 1 ay önce şantiyesini söküp, araçlarını ve ekipmanlarını bölgeden taşıdı. Çiftlik Köyü sakinleri, her gün yüzlerce aracın geçtiği asfaltı sökülen yoldan kalkan toz bulutlarının yerleşimdeki hayatı olumsuz etkilemeye başlamasına tepki gösterdi. Köylüler, evlerinin kapı ve pencerelerini açamaz hale geldiklerini, birçok ağaç ve ekili sebzenin tozdan kuruduğunu belirtti.



Çiftlik Köyü Muhtarı İbrahim Çetin, bu sorundan dolayı çalmadık kapı bırakmadıklarını belirterek, sıkıntılarını bölgeye gelen AK Parti ve CHP Çanakkale milletvekillerine de ilettiklerini söyledi.



Çiftlik Köyü\'nde oturan ve çiftçilik yapan 44 yaşındaki Kemal Avcı, yoldaki toz toprak nedeniyle, köyde ne dışarı çıkabildiklerini, ne de evin kapı veya penceresini açabildiklerini söyledi. Toz, toprağın sağlıklarını da olumsuz etkilediğini ileri süren Avcı, şöyle dedi:



\"Köyümüz, araçların geçişi sırasında oluşan toz bulutları nedeniyle yaşanamaz hale geldi. Ağaçlarımız bile tozdan solunum yapamadığı için kuruyor. Hayvanlarımızdan yeterli süt verimini alamaz hale geldik. Bir an önce bu sorunumuz çözüme ulaşması gerekiyor. Oluşan toz bulutları nedeniyle sağlığımız tehdit altında.\"