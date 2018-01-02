(Görüntülü Haber) Köylüler yolu kapattı, kavşaktaki beton bariyerler kaldırıldı

BAYINDIR (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Bayındır ilçesinin kırsal Kızılcaova Mahallesi girişinde, sık sık kazaların meydana geldiği kavşağın Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından beton bariyerlerle kapatılması köylülerin tepkisine neden oldu. Mahalleye ulaşabilmek için 5 kilometre uzaklıktaki diğer 2 kavşağı kullanmak zorunda kaldıklarını belirten köylüler, Bayındır-Torbalı Karayolu\'nu çift yönlü trafiğe kapatıp, eylem yaptı. Köylüler, bariyerlerin kaldırılması üzerine 45 dakika sonra eylemlerine son verdi.



Bayındır-Torbalı Karayolu\'nun 10\'uncu kilometresindeki, 400 hane 970 nüfuslu kırsal Kızılcaova Mahallesi\'nin girişindeki kontrolsüz kavşak, Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından bu sabah beton bariyerlerle kapatıldı. 267 yıllık geçmişe sahip mahallenin girişinin, sık sık meydana gelen trafik kazaları nedeniyle kapatılması üzerine köylüler, mahallelerine gidebilmek için her ikisi de yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Bayındır yönündeki Arıkbaşı Kavşağı ve Torbalı yönündeki Yakapınar Kavşağı\'nı kullanmak zorunda kaldı. Bu durumun kendileri için hem zaman hem de yakıt sarfiyatı açısından sıkıntıya soktuğunu belirten köylüler, kavşağın tekrar trafiğe açılmasını istedi. Ancak, köylülerin tüm girişimleri sonuçsuz kaldı.



Bariyerlerin kaldırılmasını isteyen, aralarında kadınların da bulunduğu yaklaşık 70 köylü de traktör ve kamyonet ile Bayındır-Torbalı Karayolu\'nu çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Jandarma, köylülerle görüşüp, yolu açmalarını istedi. Ancak, köylüler bariyerler kaldırılmadan eylemlerine son vermeyeceklerini belirtti. Bunun üzerine, Karayolları ekipleri vinç yardımıyla kavşaktaki beton bariyerleri kaldırdı. Bariyerlerin kaldırılmasının ardından köylüler, 45 dakika süren eylemlerine son verip, yolu trafiğe açtı.



Kızılcaova Muhtarı Halil Yener, yanlıştan dönüldüğünü belirtip, \"Artık mahallemize eskiden olduğu gibi dolaşmak zorunda kalmadan rahatça girip, çıkabileceğiz\" dedi.



