(Görüntülü Haber) Köylüler bakır madeni için ağaç kesilmesine karşı çıkıyor

Cafer ELMAS/BOZÜYÜK (Bilecik), (DHA) - BİLECİK\'in Bozüyük İlçesi\'ne bağlı Muratdere Köyü sakinleri, açılması planlanan ve ÇED raporu alınan bakır maden ocağı için 211 hektar ormanlık alanda 72 bin ağacın kesileceğini iddia ederek, bu duruma tepki gösterdi.



Bozüyük\'e bağlı Muratdere Köyü mevkiine Muratdere Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılması planlanan tesislerin yerinde, İl Genel Meclisi üyeleri, köylüler ve şirket yetkilileri incelemelerde bulundu.



Muratdere Köyü Muhtarı İsmail Kurt, maden ocağı için 72 bin ağacın kesileceğini, 7-8 çeşmenin kurutulacağını söyledi. Ağaçların kesilmesine karşı olduklarını ifade eden muhtar Kurt şöyle devam etti:



\"Biz bu ormanlardan gelirimizi sağlıyoruz. Hayvanlarımız bu sahalarda otluyor. 7-8 tane çeşme var o sahanın içinde. Üstünü kapatacak, dolduracak. Benim orada, orman içinde, yerinde, maden sahası içinde çeşmelerim var. Orada biz piknik yapıyoruz. Bunların atık sahasında piknik saham var benim. Şu anda dışarıdan, Bozüyük\'ten gelenler var piknik yapıyorlar. Yeşil alanımız var, ormanımız var. Ormanda 72 bin tane ağaç kesilecek. Buradan yetkililere arz ediyorum. Buranın bir an önce değiştirilmesini ve sahanın gözden geçirilmesini talep ediyorum.\"



\'DOĞAMIZ BOZULMASIN\'



Muratdere Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Barış Kahraman ise, \"Biz, köylüler olarak hem doğamızın bozulması, hem sağlığımızın tehdit altında olmaması için bu projeye karşı çıktığımızı beyan ediyoruz\" dedi.



\'MADEN BAŞKA YERDE İŞLENECEKTİ\'



Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Oğuz Sertler de, köylülerin gösterdiği tepkilerden dolayı bölgede incele yaptıklarını belirtti. Serter şunları söyledi:



\"Meclisimize bu konu geldiğinde, sadece maden çıkartılacağı ve madenin de taşınarak başka yerde işleneceği söylenmişti. Biz de İl Genel Meclisi olarak 2010 yılında bu şekliyle ruhsat verdik. Fakat daha sonra projeler değiştirip, geliştirilip, daraltma gibi şeyler yapıldı. Kendi kanaatime göre nakliye ücretinden veya başka sebeplerden dolayı maliyet artacağı için direkt tesis de buraya kurulacak. Arıtma tesisi, pasa sahası. Muhtar 72 bin ağacın kesileceğini söyledi. Buradaki 100-150 yıllık çamlar da kesilmek koşuluyla açık maden çıkartacaklar. Ağaçlar kesilecek, kimyasal maddelerle burada ayrıştırma yapılacak, pasa sahası hemen köyün üzerinde olan vadiye yapılacak. Tarım arazilerini görüyorsunuz, hemen maden sahasının yanında. Bu maden yukarıda. Bu mecburen burada akmasa, maden çıkartılan yerde akacak. Çıkartılan yerler oyuk oyuk kalacak. Burada küçük küçük göletçikler oluşacak. Bu anlamda hem doğa açısından, hem köylünün sağlığı açısından, hem köyün geleceği açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. 20 tane il genel meclisi üyemiz de bu duyarlılığı gösterdiler. Bizler de daha önce tarım komisyonumuz olarak buraya incelemeye gelmiştik. Ruhsat verilmemesiyle ilgili karar aldık ama bu Ankara\'dan verileceği için bizim aldığımız karar çok da hüküm görmedi. O yüzden bir kez daha meclisimize soruldu. Biz de buraya meclis üyesi arkadaşlarımızla geldik ve bu maden ocağının daha rantabl ama sağlığa da, köye de, ormana da, doğaya da daha az zararlı olmasını talep ediyoruz.\"



\'ALAN TEKRAR ORMANCILIĞA AÇILACAK\'



Muratdere Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.\'de görevli Jeoloji Mühendisi Orkun Başer de konuşmasında şu ifadeleri kulandı:



\"72 bin ağaç kesileceğinden bahsediyorlar. Şöyle söyleyeyim, bizim ÇED izin alanımız 210 bin hektar. Ve bu alanın içinde proje ünitelerimizin toplam alanı 136.5 hektar. Bu 136.5 hektarın içinde 5.5 hektar kadar tarım alanı mevcut. Ve gene yaklaşık 12-13 hektar civarında daha önce orman tarafından kesilmiş ve boş alanlar var. Yani yaklaşık 120 hektara falan geliyor. Bu bahsedilen rakamın çok çok altında, öncelikle onu söylemek istiyorum. Diyorlar ki, ormanları keseceksiniz. Zaten bu köy, Muratdere Köyü, orman köyü. Zaten burası ağaç kesiyor. Bizim sahadaki ağaçlar, işletme oldukça kesilecek, yani birden bire biz girdik, bu kadar ağacı kestik, burayı açtık diye bir şey sözkonusu değil. Burası zaman içinde kesilecek ve yeniden rehabilite edilecek. Orman Müdürlüğü\'ne bunun için gereken ödemeler yapılacak ve burası daha sonra ormancılığa kapatılmayacak, daha sonra orman burayı rehabilite edecek ve bu alanlar tekrar ormancılığa açılacak.\"