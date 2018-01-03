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(Görüntülü Haber) Köylerde klasik müzik dinletisi

Ufuk AKTUĞ İSKENDERUN(Hatay),(DHA) HATAY'da, İskenderun Gençlik Merkezi ile İskenderun Teknik Üniversitesi Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarı öğrencilerinin ortaklaşa düzenlediği 'Notalar Köylerde' müzik dinletisi Cemal Güler Ortaokulunda gerçekleştiril

03 Ocak 2018 18:34

Ufuk AKTUĞ İSKENDERUN(Hatay),(DHA) HATAY\'da, İskenderun Gençlik Merkezi ile İskenderun Teknik Üniversitesi Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarı öğrencilerinin ortaklaşa düzenlediği \'Notalar Köylerde\' müzik dinletisi Cemal Güler Ortaokulunda gerçekleştirildi. İskenderun Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Keskin, köy okulunda okuyan, aralarında ilk defa canlı klasik müzikle tanışan, belki de hayatlarında ilk defa adını bile bilmedikleri müzik aletlerini gören çocukların müzik dinletisini şaşkınlıkla izlediklerini söyledi. Keskin \'Kim bilir belki de müziğe âşık olan gençlerimize güzel bir dinleti sunduk. Müzikle kendini özgür hisseden öğrencilerimiz o gün eminim ki özgürlüklerine kavuştular. İlk durağımız olan Arsuz köy okuluna Gençlik Merkezimizi götürürken, Notaları da beraberinde götürdük dedi.

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