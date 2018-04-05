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(Görüntülü Haber) 'Köye gidiyorum' diye yola çıktı, kayboldu

Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA)- BURDUR'un Bucak ilçesinde dün gece 'köye gidiyorum' diye arkadaşının otomobiliyle yola çıkıp, bir daha da haber alınamayan İsmail Duran (27) için arama çalışması başlatıldı

05 Nisan 2018 20:14

Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA)- BURDUR\'un Bucak ilçesinde dün gece \'köye gidiyorum\' diye arkadaşının otomobiliyle yola çıkıp, bir daha da haber alınamayan İsmail Duran (27) için arama çalışması başlatıldı. Duran\'ın ödünç aldığı otomobil, Onaç Barajı\'nda park halinde bulundu. ​Bucak\'ta bir lokantada aşçı olarak çalışan İsmail Duran, dün akşam ailesinin yanına gitmek istediğini söyleyerek, apart dairede birlikte kaldığı arkadaşından otomobilini isteyip, yola çıktı. İlçeye bağlı Heybeli köyünde oturan ailesi bu sabah İsmail Duran\'a ulaşamayınca, arkadaşını aradı. Arkadaşı da Duran\'ın köye gelmek için yola çıktığını söyleyince, durumdan şüphelenen aile polise haber verdi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, İsmail Duran\'ın arkadaşından aldığı 07 DAN 94 plakalı otomobilden yola çıktı. MOBESE kayıtlarından aracın Burdur- Antalya karayolu istikametine gittiğini belirleyen ekipler, otomobili Bucak yakınlarındaki Onaç Barajı kenarında park halinde buldu. Çalışmaları bu bölgeye kaydıran ekiplere jandarma ve AFAD ekipleri de destek verdi. Zodyak botla baraj gölünde arama yapıldı.

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