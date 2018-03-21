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(Görüntülü Haber) Köyde 30 metre derinliğinde obruk oluştu

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'un Sungurlu ilçesine bağlı Çavuşçu köyünde, 30 metre derinliğinde 4 metre genişliğinde obruk oluştu

21 Mart 2018 18:28

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM\'un Sungurlu ilçesine bağlı Çavuşçu köyünde, 30 metre derinliğinde 4 metre genişliğinde obruk oluştu. Köy muhtarı Kadir İçtüzer, \"100 kamyon obruğun içerisine hafriyat boşaltıldı. Ancak, işe yaramadı. Ne atarsak yutuyor. Çukur her geçen gün büyüyor ve bizler korkuyoruz\" dedi. Sungurlu\'nun Çavuşçu köyünde geçen cuma oluşan yaklaşık 30 metre derinliğinde ve 4 metre genişliğindeki obruk nedeniyle vatandaşlar tedirginlik yaşıyor. 200 haneli köyün muhtarı Kadir İçtüzer, \"Köyümüzde geçtiğimiz cuma günü cuma namazı çıkışı obruk oluştu. Koca bir çukur oluştu ve su fışkırıyordu. Ben de hemen Çorum Valiliği\'ni, Sungurlu Kaymakamlığı\'nı arayıp, yetkililerimizle görüştüm. Köyümüzde yaşanan bu olayı bildirdim. Köyümüze DSİ, İl Özel İdaresi, AFAD ve jeoloji mühendisleri geldi. Şu ana kadar 100 kamyon obruğun içerisine hafriyat boşaltıldı. Ancak, bir işe yaramadı. Ne atarsak yutuyor. Sanki köyümüzün altından ırmak akıyor. Çukur her geçen gün büyüyor ve bizler korkuyoruz\" dedi.

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