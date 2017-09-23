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(Görüntülü Haber) Köy okulunda İlköğretim Haftası

Haber/Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,(DHA)BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Topluluğu tarafından Büğdüz Ömer Naci Bozkurt İlkokulu'nda İlköğretim Haftası etkinliği düzenlendi

23 Eylül 2017 14:51

Haber/Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,(DHA)BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Topluluğu tarafından Büğdüz Ömer Naci Bozkurt İlkokulu\'nda İlköğretim Haftası etkinliği düzenlendi. Burdur merkeze bağlı Büğdüz Köyü\'ndeki Büğdüz Ömer Naci Bozkurt İlkokulu\'ndaki etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Karakelle, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Perihan Ünüvar, PDR Topluluğu öğrencileri, okul idarecileri, öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, \"Yaklaşık 2 yıldır MAKÜ Eğitim Fakültesi ile çok yakın bir çalışma içerisindeyiz. Üniversitemizdeki son bilgileri, son eğitim metotlarını okullarımıza taşımaya çalışıyoruz. Üniversitemizin öğrencileri içerisinde okullarımızda çok sıkı bir çalışma yapan öğrenci gruplarımızı ve grupların başındaki temsilcileri de ayrıca tebrik ediyorum. İlköğretim Haftası dolayısı ile bu etkinlikte görev alan, bu imkanı bizlere sunan Eğitim Fakültesi\'ne, çalışan arkadaşlara hepsine de teşekkürlerimi sunuyorum\" dedi. Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Karakelle, \"Bilgi toplumunda yükselen temel değerlerin en önemlilerinin öğrenmenin sürekliliği, ekip ruhu ve müşterek yönetim olduğunu hepimiz görmekteyiz. Bulunduğumuz coğrafyada da bunun önemini her an yaşamaktayız. İlimizdeki 268 okulda, 3 bin 800 öğretmenle 43 bin 690 öğrencimizi en güzel biçimde geleceğe hazırlamaya hep beraber çalışıyoruz\" dedi. Prof. Dr. Karakelle, yegane amaçlarının milli değerlerini tanıyan ve bu değerleri bulundukları ortamlara taşıyan, bireysel farklılıkları dikkate alan, araştırma, sorgulama becerileri gelişmiş, hayat boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, başkalarının haklarına saygılı, vatanının milli birlik ve beraberliğine sahip çıkan, sorumluluk bilinci yüksek, iyi insan, iyi vatandaş yetiştirmek olduğunu vurguladı. Konuşmaların ardından PDR Topluluğu öğrencileri ilkokul öğrencileriyle birlikte çeşitli oyunlar oynadı. Oyunlarda ilk 3\'e giren öğrencilere de madalya verildi. Etkinlik sonunda öğrencilere kalem seti, \'Safahat\' ve \'Genç Safahat\' kitapları hediye edildi.

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