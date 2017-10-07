(Görüntülü Haber) Köy okullarına yardım amaçlı sergi

Mithat ABAKAN/MANAVGATA(Antalya), (DHA) ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde geliri köy okullarına aktarılmak üzere; bir sanat atölyesi öğrencilerinin yaptığı eserlerin yer aldığı sergi açıldı. düzenlediği serginin açılışına Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş, Ak Parti İlçe Başkanı Hasan Öz, CHP İlçe Başkanı Aliye Coşar, davetliler, vatandaş ve kursiyerler katıldı. Açılışın adından sanat atölyesi sahibi Çiğdem Işık, konuklara sergiyi gezdirdi ve sergilenen eserler hakkında bilgi verdi. Sergilenen eserlerin tamamının kursiyerlerin bir yıllık emekleri olduğunu anlatan Işık, kursiyerlerin hayal güçleriyle yaptıklarını vatandaşın beğenisine sunduklarını anlattı. Çiğdem Işık davetlilere sergiyi gezdirdikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Vizyon Art\'ın eğitim üzerine bir atölye olduğunu anlatan Işık, \"Tamamen ahşap boyama, polyester, seramik üzerine dekoratif boyama eğitimleri veriyoruz. Sergilediğimiz ürünler, öğrencilerimizin bütün yıl boyunca yaptıkları çalışmaların hepsi. Burada sergilediğimiz ürünlerden yaptığımız satışlar köy okullarına aktarılacak. Okulların boya, badana; okullarda eğitim alan öğrencilere kırtasiye, oyuncak gibi ihtiyaçlarını karşılayacağız\" dedi.